MI vs LSG: फैंस की आंखों में खटका मुंबई का ये खिलाड़ी, लोग बोले- शर्म करके खुद ही बाहर हो जाओ अब

Mumbai Indians IPL 2022: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का हाल इस बार आईपीएल (IPL) में खराब है. सीजन 15 में ये टीम अपने पहले 8 मुकाबले हार चुकी है. आलम ये है कि 5 बार खिताब जीतने वाली टीम अब प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो चुकी है. मुंबई की हार में इस साल सबसे बड़ा विलेन उन्हीं की टीम का एक खिलाड़ी रहा है जोकि अब लोगों के गुस्से का शिकार बन रहा है.

इस खिलाड़ी का प्रदर्शन रहा बकवास

मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा है और वो मुंबई की हार में सबसे बड़े विलेन बनकर सामने आए हैं. ईशान लखनऊ के खिलाफ मिली 36 रनों की हार में 20 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इससे पहले सीएसके के खिलाफ तो ये खिलाड़ी अपना खाता तक नहीं खोल पाया था. इस सीजन जब भी टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होती, वह आउट होकर पवेलियन लौट जाते. उन्होंने आईपीएल 2022 (IPL 2022) के 8 मैचों में सिर्फ 199 रन ही बनाए हैं.

लोगों के गुस्से का हो रहे शिकार

ईशान (Ishan Kishan) पर अब मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के फैन बुरी तरह भड़के हैं. ईशान को इस साल मुंबई ने 15.25 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. वो इस साल मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे. यही कारण है कि दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की उनके ऊपर नजरें टिकी थीं. एक यूजर ने ईशान से यहां तक कह दिया कि ईशान को खुद रेस्ट लेकर टीम से बाहर हो जाना चाहिए. वहीं कई यूजर्स का ये कहना है कि ईशान ने मुंबई को 15 करोड़ का चूना लगाया है.

15 crore fraud sharm kar or rest le le 3-4 match @ishankishan51 #IshanKishan — Rohan Ingle (@ingley_rohan) April 25, 2022

प्लेऑफ से बाहर हुई मुंबई इंडियंस

आईपीएल 2022 मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. इस साल मुंबई लगातार 8 मैच हार चुकी है. टीम को अभी भी पहली जीत का इंतजार है. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुंबई को 36 रन से करारी हार झेलनी पड़ी. मुंबई टीम के लिए कई प्लेयर्स ने बहुत ही खराब खेल दिखाया. आईपीएल की सबसे सफल टीम इस सीजन सबसे पिछड़ी हुई टीम नजर आ रही है.