IPL: मुंबई की छठी हार के बाद भड़के फैंस, रोहित को कहा- क्या दुनिया हिलाएगा रे तू

MI vs LSG: पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए आईपीएल 2022 (IPL 2022) किसी बुरे सपने से कम नहीं बीत रहा है. पांच बार की चैंपियन टीम इस सीजन अपने पहले 6 मुकाबले गंवा चुकी है. खुद कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी टीम से क्या कमी रह रही है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ जैसे ही मुंबई की टीम को हार मिली तभी इस टीम के फैंस कप्तान रोहित और MI का मजाक उड़ाने लगे.

मुंबई इंडियंस (MI) को आईपीएल 2022 (IPL 2022) में लगातार छठी हार का सामना करना पड़ा है. मुंबई को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 18 रनों से मात दी है. मुंबई को लखनऊ ने इस मैच में 200 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की टीम 8 विकेट खोकर सिर्फ 181 रन ही बना पाई. मुंबई की बल्लेबाजी इस मैच में भी फ्लॉप रही. लेकिन मुंबई की इस हार के बाद फैंस बहुत ज्यादा भड़क उठे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस टीम को जमकर ट्रोल किया है.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और उनकी टीम के खराब खेल के बाद मुंबई के फैंस जमकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहे हैं. रोहित को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं. कुछ लोग तो रोहित को कप्तानी छोड़ने तक की सलाह दे रहे हैं. वहीं एक यूजर ने कहा कि इस सीजन दुनिया कब हिलाओगे भाई? इसके अलावा और भी कई सारे ट्वीट मुंबई की हार के बाद वायरल हो रहे हैं.

