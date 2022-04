Nita Ambani Reaction: जयदेव ने किया बेयरस्टो को OUT, नीता अंबानी ने दिया ऐसा रिएक्शन

MI vs PBKS, Jaydev Unadkat get wicket of Jonny Bairstow, Nita Ambani reaction: IPL 2022 में इस समय मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और पंजाब किंग्स (Punjab Kings) टीम आमने-सामने हैं. इस मैच में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मैच में जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) ने शानदार गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को बोल्ड किया तो नीता अंबानी खुश नजर आईं.

उनाकट ने किया बोल्ड

मुंबई इंडियंस के लिए पारी का 13वां ओवर जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) ने फेंका. इस ओवर की पांचवी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) चकमा खा और क्लीन बोल्ड हो गए. बेयरस्टो मैच में सिर्फ 12 रन ही बना पाए. बेयरस्टो के आउट होते ही मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की मालकिन नीता अंबानी खुशी से झूमती नजर आईं. नीता अंबानी जयदेव उनादकट के विकेट लेने पर तालियां बजाती हुई दिखाई दीं. उनादकट ने अपने चार ओवर के कोटे में 44 रन देकर 1 विकेट हासिल किया.

पंजाब ने दिया 199 रनों का टारगेट

पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को जीतने के लिए 199 रनों का टारगेट दिया. मैच में शिखर धवन और मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने शानदार पारियां खेलीं. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने 50 गेंदों में 70 रन बनाए. वहीं, उन्होंने 32 गेंदों में 52 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे. आखिरी ओवर्स में जितेश शर्मा और शाहरुख खान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. जितेश शर्मा ने 30 रन और शाहरुख खान ने 6 गेंदों में 15 रन बनाए.

पंजाब किंग ने नहीं जीता एक भी खिताब

पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने अभी तक आईपीएल में एक भी खिताब नहीं जीता है. इस बार पंजाब किंग्स की कमान मयंक अग्रवाल के हाथों में है. उनके पास शिखर धवन और मयंक अग्रवाल के रूप में धाकड़ ओपनिंग जोड़ी है, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को धराशायी कर सकती है. मिडिल ऑर्डर में उनके पास जॉनी बेयरस्टो और शाहरुख खान मौजूद हैं. इन प्लेयर्स के दम पर ही पंजाब किंग्स आईपीएल खिताब जीतने की दावेदार नजर आ रही है.