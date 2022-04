Tim David, MI: 8.25 करोड़ के खिलाड़ी को जगह नहीं दे रहे रोहित, भड़के MI के फैंस

MI vs PBKS, Tim David out from Playing 11, Rohit sharma: IPL 2022 में इस समय मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और पंजाब किंग्स (Punjab Kings) टीम आमने-सामने हैं. इस मैच में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मैच में रोहित शर्मा ने प्लेइंग इलेवन से टिम डेविड को बाहर कर दिया. अब सोशल मीडिया (Social Media) पर फैंस ने गुस्सा जाहिर किया है.

टिम डेविड को नहीं दिया मौका

रोहित शर्मा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ टिम डेविड (Tim David) को जगह नहीं दी है. आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 में मुंबई टीम ने टिम डेविड को 8.25 करोड़ रुपये में खरीदा. जबकि उनका बेस प्राइज 40 लाख रुपये था. टिम डेविड अपनी कातिलाना गेंदबाजी और धाकड़ बल्लेबाजी के लिए फेमस हैं. आईपीएल 2021 में उन्होंने आरसीबी टीम की तरफ से खेला था. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में वह मुंबई इंडियंस के लिए एक ऑलराउंडर (All Rounder) की कमी पूरी कर सकते थे. टिम डेविड को रोहित ने पहले आईपीएल 2022 के पहले मैच में मौका मिला था. टिम डेविड के बाहर होने पर मुंबई के फैंस ने अपना गुस्सा जाहिर किया है.

मयंक अग्रवाल ने खेली आतिशी पारी

पंजाब किंग्स के लिए कप्तान मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई. उन्होंने 32 गेंदों में 52 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे. उनके अलावा ओपनर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने भी हाफ सेंचुरी लगाई. उन्होंने 50 गेंदों में 70 रन बनाए. मुंबई इंडियंस के लिए जयदेव उनादकट, जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और मुरुगन अश्विन ने 1-1 विकेट हासिल किया. बासिल थंपी ने दो विकेट चटकाए.

मुंबई लगातार चार मैच हारी

आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस की शुरुआत बहुत ही खराब रही है. उसे लगातार चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा. मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की अगुवाई में पांच बार आईपीएल का खिताब जीता. मुंबई टीम के पास कई धाकड़ खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मुंबई टीम की वापसी करा सकते हैं.