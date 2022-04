Michael Vaughan: माइकल वॉन ने की बड़ी भविष्यवाणी, IPL 2022 की ट्रॉफी जीत सकती है ये टीम

Michael Vaughan On RCB Team: IPL 2022 बहुत ही शानदार अंदाज में खेला जा रहा है. आईपीएल 2022 में दर्शकों को रोज ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी माइकल वॉन ने बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने IPL 2022 जीतने वाली टीम का नाम बताया है.

इंग्लैंड (England) के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) को लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 जीतने के लिए फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी में पसंदीदा है. वॉन ने भविष्यवाणी की है कि आरसीबी (RCB) इस साल आईपीएल 2022 में अपने सात मैचों में से पांच में जीत हासिल कर अपने खिताबी सूखे को समाप्त करने का प्रयास कर रही है. आरसीबी इस समय प्वाइंट टेबल (Point Table) में दूसरे नंबर पर है.

आरसीबी टीम (RCB Team) ने रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से हरा दिया. इसके बाद माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने ट्वीट किया, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि डु प्लेसिस की कप्तानी में इस साल आरसीबी बेहतर करेगी.' आरसीबी टीम को लखनऊ को जीतने के लिए 182 रनों का टारगेट दिया. लखनऊ टीम 20 ओवर में 163 रन ही बना सकी.

Without doubt @RCBTweets are the real deal this year under @faf1307 !!! #IPL2022

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) April 19, 2022