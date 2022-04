CSK vs MI: MS Dhoni ने इस तरह से दिलाई CSK को जीत, शॉट देखकर हैरान रह गए उनादकट, देंखे VIDEO

MS Dhoni Inning: आईपीएल 2022 के 33वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया. इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने आतिशी पारी खेली. उन्होंने अपना पुराना रूप दिखाया, जिसके लिए वो जाने जाते थे.

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) जब तक क्रीज पर थे, तब तक चेन्नई के फैंस ये मान कर चल रहे थे कि जीत पक्की है और धोनी ने ऐसा करके दिखाया. आखिरी ओवर में सीएसके को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी. जयदेव उनादकट के हाथों में गेंद थी. उन्होंने पहली ही गेंद पर विकेट चटका दिया था. आखिरी चार गेंदों पर धोनी ने छक्का, चौका, दो रन और विजयी चौका लगाया. उनादकट को समझ में ही नहीं आया कि गेंद कहां पर करें. धोनी ने 13 गेंदों में 28 रन बनाए. उन्होंने अपनी छोटी पारी के दम पर सभी का दिल जीत लिया. अब धोनी की पारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

