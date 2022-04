MI vs LSG: IPL 2022 में लगातार हार के बाद आगबूबला हुए मुंबई के फैंस, कहा-एक मैच तो जीत जाओ

Mumbai Indians Out From Playoffs: IPL 2022 मुंबई इंडियंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. मुंबई को लगातार आठ मैचों में हार झेलनी पड़ी. मुंबई के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया. आठ मैच हारने के बाद मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है. मुंबई की हार के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूटा है.

मुंबई इंडियंस को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 36 रनों से हार झेलनी पड़ी. इस हार के साथ ही मुंबई टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने मुंबई टीम को खरी खोटी सुनाई है. मुंबई के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. एक यूजर ने यहां तक कह दिया कि आईपीएल 2022 में एक मैच तो जीत जाओ. मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) इस सीजन में इकलौती टीम है जिसने एक भी मैच नहीं जीता है. मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन में हार का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है.

