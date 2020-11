IPL 2020: Qualifier 1, जानिए MI और DC में से किसका पलड़ा भारी

दुबई: आईपीएल सीजन 13 का पहला क्वालीफायर (IPL 13 Qualifier 1) मुकाबला इस टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन दिखाने वाली मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स (MI vs DC) के बीच होना है. यह मैच आज शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा.

इस सीजन जहां मुंबई की टीम लीग स्टेज के 14 मैचों में से 9 मैच जीतकर 18 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर रही. तो वहीं दिल्ली की टीम ने 14 मुकाबलों में से 8 जीतकर 16 अंक के साथ दूसरा पायदान हासिल किया. ऐसे में टूर्नामेंट के पहले क्वालीफायर से पहले आइए जानते हैं इन दोनों टीमों में से किसका पलड़ा भारी है.

गौरतलब है कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स (Mumbai Indians vs Delhi Capitals) के बीच आईपीएल के मुकाबलों के दौरान भिड़ंत बेहद रोमांचक रहती है. जिसके तहत क्रिकेट फैन्स को यह पूरी उम्मीद है कि इस सीजन के पहले क्वालीफायर भी कांटे की टक्कर का मैच रहने वाला है.

In their last two meetings in the #Dream11IPL, Mumbai Indians beat Delhi Capitals.

Will MI be on the winning side once again? Or will DC avenge those losses & become the first team to reach the final? #MIvDC

Preview by @ameyatilak https://t.co/ovnSA1fSuM pic.twitter.com/PPb0SZ2UjJ

— IndianPremierLeague (@IPL) November 5, 2020