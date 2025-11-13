Advertisement
trendingNow13000994
Hindi Newsआईपीएल

गजब! शार्दुल की 7वीं IPL टीम बनी मुंबई इंडियंस, फिर भी इस खिलाड़ी के नाम है सबसे ज्यादा टीमों के साथ खेलने का रिकॉर्ड

Shardul Thakur IPL Teams: आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल में शार्दुल ठाकुर अब तक 6 टीमों के साथ खेल चुके हैं और मुंबई इंडियंस उनकी 7वीं टीम है. शार्दुल ने आईपीएल का सफर 2015 में पंजाब किंग्स के साथ शुरू किया था.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गजब! शार्दुल की 7वीं IPL टीम बनी मुंबई इंडियंस, फिर भी इस खिलाड़ी के नाम है सबसे ज्यादा टीमों के साथ खेलने का रिकॉर्ड

Shardul Thakur IPL Teams: आईपीएल 2025 से पहले हुए मेगा ऑक्शन में अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को  किसी टीम ने भाव नहीं दिया था और वो अनसोल्ड रह गए थे. फिर लखनऊ सुपर जायंट्स का एक गेंदबाज चोटिल हुआ और शार्दुल की किस्मत चमकी. हालांकि, आईपीएल के अगले सीजन में वो LSG नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे.

मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रेड डील कर शार्दुल ठाकुर को 2 करोड़ रुपये में खरीदा. एक तरह से कहें तो अनुभवी खिलाड़ी की घर वापसी हुई है, क्योंकि वो घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हैं और रणजी ट्रॉफी में कप्तान भी हैं. शार्दुल के पास वानखेड़े स्टेडियम में खेलने का बहुत अनुभव है.

शार्दुल की 7वीं टीम बनी मुंबई इंडियंस 

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल में शार्दुल ठाकुर अब तक 6 टीमों के साथ खेल चुके हैं और मुंबई इंडियंस उनकी 7वीं टीम है. शार्दुल ने आईपीएल का सफर 2015 में पंजाब किंग्स के साथ शुरू किया था. 2017 में वो पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेले. उसके बाद 2018 से लेकर 2021 तक वो चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे और इस दौरान आईपीएल चैंपियन भी बने. 2022 में दिल्ली कैपिटल्स ने शार्दुल पर दांव लगाया. अगले साल यानी 2023 में वो KKR का हिस्सा बने. 2024 में उनकी फिर से CSK में वापसी हुई. आईपीएल 2025 में शार्दुल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले और अब मुंबई इंडियंस 2026 में उनकी 7वीं टीम बनेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

एरोन फिंच के नाम है अनोखा रिकॉर्ड 

शार्दुल ठाकुर भले ही 7वीं टीम से जुड़ गए हैं, लेकिन आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा टीमों के साथ खेलने का रिकॉर्ड उनके नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर एरोन फिंच के नाम है. फिंच ने IPL में कुल 9 टीमों के साथ खेला जिसमें राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स (वर्तमान में दिल्ली कैपिटल्स), पुणे वॉरियर्स इंडिया, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, गुजरात लायंस, किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स शामिल हैं. 

दूसरे नंबर पर तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट हैं, जिन्होंने आईपीएल में 8 टीमों- कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपरजायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया.

ये भी पढ़ें: India A vs South Africa A: ऋतुराज गायकवाड़ ने उड़ाया गर्दा, कोहली का ये रिकॉर्ड तोड़ भारत को दिलाई शानदार जीत

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Shardul Thakur

Trending news

Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
Pune
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
Kashmir
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
Delhi blast
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
Indian Air Force
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
amit shah
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
Delhi blast
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
Bihar Chunav Result 2025
पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
Shivsena
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने SC में दिया जवाब
Ahmedabad Air India crash
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने SC में दिया जवाब
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र
delhi bomb blast news
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र