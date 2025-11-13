गजब! शार्दुल की 7वीं IPL टीम बनी मुंबई इंडियंस, फिर भी इस खिलाड़ी के नाम है सबसे ज्यादा टीमों के साथ खेलने का रिकॉर्ड

Shardul Thakur IPL Teams: आईपीएल 2025 से पहले हुए मेगा ऑक्शन में अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को किसी टीम ने भाव नहीं दिया था और वो अनसोल्ड रह गए थे. फिर लखनऊ सुपर जायंट्स का एक गेंदबाज चोटिल हुआ और शार्दुल की किस्मत चमकी. हालांकि, आईपीएल के अगले सीजन में वो LSG नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे.

मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रेड डील कर शार्दुल ठाकुर को 2 करोड़ रुपये में खरीदा. एक तरह से कहें तो अनुभवी खिलाड़ी की घर वापसी हुई है, क्योंकि वो घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हैं और रणजी ट्रॉफी में कप्तान भी हैं. शार्दुल के पास वानखेड़े स्टेडियम में खेलने का बहुत अनुभव है.

शार्दुल की 7वीं टीम बनी मुंबई इंडियंस

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल में शार्दुल ठाकुर अब तक 6 टीमों के साथ खेल चुके हैं और मुंबई इंडियंस उनकी 7वीं टीम है. शार्दुल ने आईपीएल का सफर 2015 में पंजाब किंग्स के साथ शुरू किया था. 2017 में वो पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेले. उसके बाद 2018 से लेकर 2021 तक वो चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे और इस दौरान आईपीएल चैंपियन भी बने. 2022 में दिल्ली कैपिटल्स ने शार्दुल पर दांव लगाया. अगले साल यानी 2023 में वो KKR का हिस्सा बने. 2024 में उनकी फिर से CSK में वापसी हुई. आईपीएल 2025 में शार्दुल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले और अब मुंबई इंडियंस 2026 में उनकी 7वीं टीम बनेगी.

एरोन फिंच के नाम है अनोखा रिकॉर्ड

शार्दुल ठाकुर भले ही 7वीं टीम से जुड़ गए हैं, लेकिन आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा टीमों के साथ खेलने का रिकॉर्ड उनके नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर एरोन फिंच के नाम है. फिंच ने IPL में कुल 9 टीमों के साथ खेला जिसमें राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स (वर्तमान में दिल्ली कैपिटल्स), पुणे वॉरियर्स इंडिया, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, गुजरात लायंस, किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स शामिल हैं.

दूसरे नंबर पर तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट हैं, जिन्होंने आईपीएल में 8 टीमों- कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपरजायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया.

