IPL 2020 में CSK की नाकामी को लेकर मुरली विजय पर फूटा फैंस का गुस्सा, जमकर हुए ट्रोल

नई दिल्ली: चेन्नई सुपरकिंग्स ने भले ही आईपीएल 2020 अपने सफर का अंत जीत हासिल करते हुए किया है, लेकिन पूरे सीजन में इस टीम का प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा है. 13 साल के इतिहास में चेन्नई टीम ने 11 बार आईपीएल में शिरकत की है, जिसमें इस टीम ने 8 बार फाइनल का सफर तय किया है, और 10 बार प्लेऑफ में जगह बनाई है. ऐसा पहली बार हो रहा है कि चेन्नई ये टूर्नामेंट खेलने के बाद नॉकआउट दौर में नहीं पहुंची है.

यह भी पढ़ें- IPL में KXIP की बदकिस्मती, अंपायर की गलती और पंजाब को चुकानी पड़ी बड़ी कीमत

सीएसके के इस प्रदर्शन को लेकर जहां एक तरफ आलोचना हो रही है, वहीं क्रिकेट फैंस युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि अगर गायकवाड़ को जल्दी प्लेइंग XI में शामिल किया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती. गायकवाड़ ने मौजूदा आईपीएल में 6 मैच खेलें हैं और 51 के औसत से 204 रन बनाए हैं जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 120.71 रहा.

सहवाग भी ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ कर चुके हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना क्लास दिखा दिया है. उन्होंने कई अनुभवी बल्लेबाजों को ये सिखा दिया कि कैसे आखिर तक टिकते हुए अपने काम को अंजाम दिया जाता है. ये न सिर्फ चेन्नई बल्कि आईपीएल के लिए अच्छा संकेत है.'

Ruturaj Gaikwad showing his class. Teaching many experienced batsman how to stay till the end & finish the job. One of the big pluses, not only for Chennai but of this IPL. Have a feeling Hyderabad will have their fate in their own hands in the last league match. Win and qualify.

— Virender Sehwag (@virendersehwag) November 1, 2020