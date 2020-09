KXIP को मिली अंपायर की गलती की सजा, जीता हुआ मैच हार गई पंजाब की टीम!

दुबई: आईपीएल (IPL 2020) के 13वें सीजन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) और किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) आमने सामने थी. इस मुकाबले में दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी. सुपर ओवर तक गए इस मुकाबले में दिल्ली ने पंजाब को हराकर इस सीजन की पहली जीत दर्ज की. दिल्ली की ओर मार्कस स्टॉयनिस ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 21 गेंदो में 53 रन बनाए और साथ ही दो विकेट भी चटकाए. वहीं पंजाब की ओर से मंयक अग्रवाल ने 60 गेंदों पर 89 रनों की जोरदार पारी खेली. हालाकिं उनकी ये पारी पंजाब को जीत दिलाने में नाकाम रही.

#DCvKXIP as you can clearly see it wasn't a #shortrun ,as given by the umpire .

Kings XI Punjab is the real winner.

Unprofessional umpiring! pic.twitter.com/WCCi9b0rux — @Kunal Jha (@KunalJha908) September 21, 2020

लेकिन क्या सच में पंजाब यह मैच हार जाती? सोशल मीडिया पर ऐसे कई सवाल उठ रहे है. दरअसल मुकाबले में 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर मयंक अग्रवाल ने दो रन लिए थे. इनमें से एक रन को अंपायर ने शॉर्ट बताया था और पंजाब को इस गेंद पर एक ही रन मिला. जिस वजह से पंजाब की टीम 157 रन के जवाब में 157 रन ही बना सकी.

Why 3rd umpire hav the rites to give no ball when they r blind in this conditions..what do u say about ipl rules ?. #KingsXiPunjab #DCvKXIP #IPL pic.twitter.com/huFtqP6GIN — Akshay (@ak15fx) September 21, 2020

ये ‘शॉर्ट रन’ सोशल मीडिया पर विवाद का कारण बन गया है. मुकाबले के बाद इस शॉर्ट रन की कई तस्वीरे और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि यह शॉर्ट रन नहीं था और पंजाब के साथ मैच के दौरान गलत हुआ क्योंकि यह एक रन उन्हें जीत दिला सकता था.

I don’t agree with the man of the match choice . The umpire who gave this short run should have been man of the match.

Short Run nahin tha. And that was the difference. #DCvKXIP pic.twitter.com/7u7KKJXCLb — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 20, 2020

भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने इस पर सवाल उठाए है. सहवाग ने ट्वीट कर कहा लिखा है कि, मैं मैन ऑफ द मैच से सहमत नहीं हूं. जिस अंपायर ने ये शॉर्ट रन दिया. उस अंपायर को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए. ये शॉर्ट रन नहीं था. मैच में दिल्ली और पंजाब के बीच में यही अंतर था. वहीं प्रीति जिंटा ने भी ट्वीट कर इस पर सवाल उठाए है.

I travelled enthusiastically during a pandemic,did 6 days of Quarantine & 5covid tests with a smile but that one Short Run hit me hard. What’s the point of technology if it cannot be used? It’s time @BCCI introduces new rules.This cannot happen every year. #DCvKXIP @lionsdenkxip https://t.co/uNMXFJYfpe — Preity G Zinta (@realpreityzinta) September 21, 2020

बता दें कि इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन बनाए जिसके बाद पंजाब ने लक्ष्य का पीछा किया लेकिन 157 रन ही बना सकी. मैच सुपर ओवर तक पहुंचा जहां पंजाब की टीम ने दिल्ली को महज 3 रन का लक्ष्य दिया. जिसे दिल्ली ने आसानी से पूरा कर मुकाबला अपने नाम किया.

