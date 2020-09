पीएम मोदी के फिट इंडिया संवाद का हिस्सा होंगे विराट कोहली, कहा ‘मेरे लिए सम्मान की बात’

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के फिट इंडिया संवाद का हिस्सा बनकर वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं. फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए देशभर के उन हस्तियों के साथ बातचीत करेंगे, जो देशवासियों को फिटनेस के प्रति जागरुक कर रहे हैं. इसी दौरान कोहली भी पीएम मोदी से बात करेंगे.

कोहली ने ट्विटर पर कहा, ‘मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के फिट इंडिया संवाद का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जहां आप मुझे फिटनेस के बारे में बात करते हुए देख सकते हैं’.

I am honoured to be a part of our Honourable Prime Minister's Fit India Dialogue where you can watch me talk about fitness and more. See you all! #NewIndiaFitIndia @narendramodi @PMOIndia https://t.co/WsIYFMk8I5

