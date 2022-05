Rajat Patidar: पंजाब के खिलाफ रजत पाटीदार ने जड़ा जानलेवा छक्का, बाल-बाल बची फैन की जान!

Rajat Patidar Six Hits An Old Fan: आईपीएल 2022 (IPL 2022) का 60वां मैच रॉयल चैंलेजर बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के बीच खेला गया. इस मैच में रॉयल चैंलेजर बैंगलोर को बड़ी हार का सामना करना पड़ा. मैच में फैंस को खूब चौके-छक्के देखने को मिले, लेकिन रॉयल चैंलेजर बैंगलोर के बल्लेबाज रजत पाटीदार (Rajat Patidar) का एक छक्का फैन के लिए काफी महंगा साबित हुआ क्योंकि ये शॉट सीधा एक फैन के सिर पर जा लगा.

रजत पाटीदार का जानलेवा शॉट

रॉयल चैंलेजर बैंगलोर (RCB) के बल्लेबाज रजत पाटीदार (Rajat Patidar) ने इस मैच में 21 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली. इस पारी में उनके बल्ले से 1 चौका और 2 शानदार छक्के निकले. इन शॉर्ट्स में से एक छक्का फैन को काफी भारी पड़ा. बैंगलोर की पारी के 9वां ओवर हरप्रीत ब्रार (Harpreet Brar) कर रहे थे. रजत पाटीदार (Rajat Patidar) ने इस ओवर की चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में लंबा छक्का जड़ा, ये शॉट स्टैंड में बैठे बुजुर्ग फैन के सिर पर लगा, जिसे देख खिलाड़ी भी चिंता में दिखाई दिए. इस शॉट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

यहां देखें रजत पाटीदार का ये शॉट

महिला फैन के सिर पर भी लगी थी गेंद

सीजन 15 के 7वें मैच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच खेले गए मैच में युवा बल्लेबाज आयुष बडोनी (Ayush Badoni) ने स्वीप शॉट खेलते हुए डीप स्क्वेयर लेग पर लंबा छक्का जड़ा था. लेकिन आयुष (Ayush Badoni) के इस शॉट की वजह से स्टैंड्स में बैठी एक महिला चोटिल हो गई थी. ये बॉल स्टैंड में जाकर सीधे एक महिला फैन के सिर पर लगी थी. जिसके बाद महिला कुछ देर तक सर पकड़कर भी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी.

यहां देखें इस घटना का वीडियो

ऐसा रहा ये पूरा मुकाबला

इस मैच में आरसीबी के कप्तान फॉफ डु प्लेसिस (Faf Du Plessis) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी टीम को जीतने के लिए 210 रनों का टारगेट दिया, जिसे आरसीबी टीम हासिल नहीं कर सकी और मुकाबला 54 रनों से गंवा बैठी. आरसीबी टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. इसी वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा. पंजाब के लिए कैगिसो रबाडा ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट हासिल किए.