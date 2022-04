Fastest IPL 100 Wickets: राशिद खान ने किया बड़ा कारनामा, युजवेंद्र चहल को भी पछाड़ा

Rashid Khan Becomes 2nd Fastest Spinner To Take 100 IPL Wickets: आईपीएल सीजन 15 का 35वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के बीच खेला गया. इस मैच में गुजरात ने रोमांचक मुकाबले में कोलकाता को 8 रनों से हराया. गुजरात की जीत के हीरो उनके गेंदबाज रहे, जिन्होंने केकेआर के बल्लेबाजों को मैदान पर टिकने का मौका ही नहीं दिया. इस मैच में राशिद खान (Rashid Khan) ने अच्छी गेंदबाजी की और टीम की जीत में एक अहम भूमिका निभाई. राशिद ने इस दौरान आईपीएल में एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

IPL में सबसे तेज 100 विकेट

राशिद खान (Rashid Khan) टी20 क्रिकेट में सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं. राशिद ने इस मैच में 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट झटके. उन्होंने कोलकाता (Kolkata Knight Riders) के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर के रूप में इस मुकाबले का पहला विकेट हासिल किया. इस विकेट के साथ राशिद (Rashid Khan) आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले दूसरे स्पिनर बन गए, राशिद ने ये कारनामा 83 मैचों में किया. उन्होंने अमित मिश्रा (Amit Mishra) के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है, अमित मिश्रा (Amit Mishra) ने भी 83 मैचों में 100 विकेट हासिल किए थे. आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने का रिकॉर्ड लसिथ मलिंगा के नाम हैं.

सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज

गेंदबाज मैच

लसिथ मलिंगा 70 मैच

भुवनेश्वर कुमार 82 मैच

अमित मिश्रा / राशिद खान 83 मैच

आशीष नेहरा 83 मैच

युजवेंद्र चहल 84 मैच

गुजरात ने लगाया जीत का छक्का

गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) को इस मुकाबले में हराकर सीजन की छठी जीत दर्ज की है. डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की 67 रन के दम पर 20 ओवर में 156 रन बनाए. 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की शुरुआत काफी खराब रही, इसके बाद रसेल ने 25 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को 8 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस सीजन में ये केकेआर की लगातार चौथी हार रही.