ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए हुई सूर्यकुमार यादव की अनदेखी, तो रवि शास्त्री ने दी ये सलाह

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिलने के बावजूद आईपीएल में 43 गेंद में 79 रन की नाबाद पारी खेलने वाले सूर्यकुमार यादव से राष्ट्रीय कोच रवि शास्त्री ने ‘मजबूत बने रहने और धीरज रखने’ का आग्रह किया है.

घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद यादव को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिये भारत की सीमित ओवरों की टीम में नहीं चुना गया. 30 साल के यादव की 10 चौकों और 3 छक्कों की पारी के दम पर मुंबई ने आरसीबी को 5 विकेट से हराया.

दुबई में मौजूद शास्त्री ने मैच के बाद ट्वीट किया, ‘सूर्य नमस्कार. मजबूत रहो और धीरज बनाए रखो.’ जीत के बाद सूर्यकुमार ने अपना हेलमेट उतारकर ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा किया मानो कह रहे हों, ‘मुझ पर भरोसा रखो, मैं जीत तक ले जाऊंगा.’

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, ‘बंदे में है दम. इसमें कोई शक नहीं कि जल्दी नंबर आएगा. लगातार 3 शानदार सीजन. सूर्यकुमार यादव की लाजवाब पारी.’

चयन समिति के पूर्व प्रमुख क्रिस श्रीकांत ने ट्वीट किया, ‘क्या पारी थी. पता नहीं भारतीय टीम में चुने जाने के लिए उसे और क्या करना है. उम्मीद है कि जल्दी ही भारतीय जर्सी में उसे देखेंगे.’

What a knock by @surya_14kumar! Don't know what else he can do to wear the national colours! Brilliant knock a treat to watch and hope to see you do the same in the Indian colours soon! #MIvsRCB #IPL

— Kris Srikkanth (@KrisSrikkanth) October 28, 2020