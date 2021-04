Covid-19 महामारी को लेकर Ravichandran Ashwin ने शेयर किया Emotional Message, बढ़ाया मदद का हाथ

नई दिल्ली: कोविड-19 (Covid-19) महामारी से देश भर में हो रही मौतों से दुखी भारत के सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने कहा कि इस संकट से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए वह अपनी क्षमता के अंदर जो भी कर सकते हैं, जरूर करेंगे.

अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने कहा कि देश भर में इस महामारी की दूसरी लहर से लोगों के कष्टों को देखना काफी दुखदायी है.

अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने ट्वीट किया, ‘मेरे देश में जो कुछ हो रहा है, उसे देखना हृदयविदारक है. मैं हेल्थकेयर विभाग में नहीं हूं, लेकिन प्रत्येक के लिए आभार. मैं प्रत्येक भारतीय से अपील करना चाहता हूं कि वे सतर्कता बरतें और सुरक्षित रहें’.

Heart breaking to see what’s happening around my country! I am not in the healthcare fraternity, but my sincere gratitude to each of them. I would also like to make an earnest appeal to every Indian to exercise caution and stay safe.

अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने कहा कि वायरस किसी को नहीं बख्शता. उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा, ‘‘मैं दोहराना चाहूंगा कि यह वायरस है जो किसी को नहीं बख्शता और मैं आप सभी के साथ इस लड़ाई में शामिल हूं. मुझे बताईयेगा कि अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं और मैं वादा करता हूं कि अपनी क्षमता के अंदर किसी की भी मदद करूंगा’.

I know there will be people who will retort with a tweet about my position of privilege. I would like to reiterate that this is a virus that spares no one and I am in this fight with all of you. Let me know if I can help and i promise to help anyone that is within my capacity

— Stay home stay safe! Take your vaccine(@ashwinravi99) April 23, 2021