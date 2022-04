RCB के सबसे घातक गेंदबाज की फैंस ने उड़ाई धज्जियां, मैच में जमकर लुटाए थे रन

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अच्छी लय में दिखाई दे रही है. टीम ने शुरुआत में ही 2 मुकाबले जीतकर सीजन का शानदार आगाज किया है. आरसीबी ने अपने तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हराया. इस मैच में आरसीबी की जीत के हीरो दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद रहे. मैच में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए. आरआर के बल्लेबाजों ने अपनी इस पारी में आरसीबी के एक घातक गेंदबाज को निशाने पर लिया और इस गेंदबाज के खिलाफ जमकर रन बनाए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस इस खिलाड़ी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस मैच में 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, इनमें से सबसे महंगे गेंदबाज आकाश दीप और मोहम्मद सिराज रहे. सिराज ने अपने 4 ओवरों की गेंदबाजी में 10.75 की इकोनॉमी से कुल 43 रन खर्च किए. उन्हें इस मैच में एक भी विकेट नहीं मिला, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस मोहम्मद सिराज को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. इस गेंदबाजी को लेकर ट्विटर पर फैन्स की जबदरस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं. एक फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा,'सिराज भारतीय मिट्टी पर फिर से एक्सपोज हो गए...वे भारतीय सरजमीं पर प्रभावी नहीं हैं.' तो एक फैन ने सिराज का मजाक बनाते हुए लिखा,'सिराज के ऊपर डिंडा एकेडमी को गर्व हो रहा होगा...उनके स्टैंडर्ड के अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं.'

This year is bowling so good. Perfect plan and execution

Only Siraj is a true RCB player

(ArunDubey) April 52022