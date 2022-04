Kohli Out On Duck: कोहली जीरो पर आउट, फैंस ने टूटे दिल से कहा-लौट आओ पुराने Virat

Virat Kohli Out On Duck against LSG: IPL 2022 के 31वें मैच में इस समय आरसीबी (RCB) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) आमने-सामने हैं. लखनऊ के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर जीरो पर आउट हो गए. इससे फैंस का दिल टूट गया.

कोहली जीरो पर हुए आउट

विराट कोहली (Virat Kohli) की किस्मत लंबे समय से उनका साथ नहीं दे रही है. लंबे समय से उनका बल्ला शांत है. वह अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं. आईपीएल 2022 में वह रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं. रन बनाना तो दूर वह क्रीज पर टिक ही नहीं पा रहे हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ विराट कोहली अपना खाता तक नहीं खोल पाए. वह दुष्मंता चमीरा की गेंद पर दीपक हुड्डा को कैच दे बैठे.

फैंस का टूटा दिल

विराट कोहली (Virat Kohli) के जीरो पर आउट होने से फैंस का दिल टूट गया है. विराट कोहली की आतिशी बल्लेबाजी के सभी दीवाने हैं. फैंस का उनका पुराना रूप देखना चाहते हैं. एक फैंस ने पुराने विराट कोहली से वापस आने की गुहार लगाई है, जो मैदान पर आते ही रनों की बरसात कर देते थे.

From carrying the burden of rcb on his shoulders to being the burden of rcb Laut aau purane king kohli plox#KingKohli #ViratKohli #Kohli #RCBvsLSG — Hussain (@its_mebuddy) April 19, 2022

Whatever Happens Your are My King Virat Kohli #ViratKohli pic.twitter.com/TRs4ZIx24S — Nishbanuuuuuu (@sahi__mc) April 19, 2022

आईपीएल में चौथी बार हुए डक पर आउट

विराट कोहली (Virat Kohli) आईपीएल (IPL) मे चौथी बार गोल्डन डक पर आउट हुए हैं. इससे पहले वह 2017 में नाथन कूल्टर नाइल की गेंद पर जीरो पर आउट हुए थे. 2008 में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indinas) के खिलाफ आशीष नेहरा की गेंद पर, 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) की गेंद पर पवेलियन लौटे थे. आईपीएल 2022 में विराट कोहली अभी तक एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाएं हैं.

डु प्लेसिस ने लगाई हाफ सेंचुरी

आरसीबी के कप्तान फॉफ डु प्लेसिस (Faf Du Plessis) ने मैच में शानदार हाफ सेंचुरी लगाई है. वह क्रीज पर अभी 66 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. उनके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने 23 रन, सूयश प्रभुदेसाई ने 10 रन और शाहबाज अहमद ने 26 रन बनाए हैं.