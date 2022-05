KKR vs SRH: मैच में अंपायरिंग को लेकर हुआ विवाद, DRS नहीं मिलने पर मैदान पर ही खड़ा रहा खिलाड़ी

Rinku singh Umpire DRS Issue: IPL 2022 के 61वें मैच में इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया. जब केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह को DRS नहीं मिला, तो वह मैदान पर ही खड़े रहे. अब अंपायरिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पारी का 12वां ओवर टी नजटराजन ने किया. इस ओवर की तीसरी गेंद पर केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी और इसके बाद अंपायर ने अपना समय लेकर रिंकू सिंह (Rinku Singh) को LBW आउट दे दिया. इससे पहले कि रिंकू सिंह रिव्यू लें. नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े बिलिंग्स (Sam Billings) ने रिव्यू का इशारा किया, जिसे अंपायर ने नकार दिया. इसके बाद रिंकू सिंह रिव्यू लेना चाहते, लेकिन तब तक 15 सेकंड का समय बीत चुका था. इसके बाद अंपायर और रिंकू सिंह के बीच काफी देर बहस होती रही. रिंकू सिंह मैदान पर ही खड़े रहे. इसके बाद अंपायर और केन विलियमसन ने रिंकू सिंह को समझाने की कोशिश की, उसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए.

रिप्ले से देखने में पता चला कि गेंद स्टंप पर जाकर लगी थी, लेकिन यह नहीं पता चला कि गेंद पर बल्ला लगा था या नहीं. वहीं, नियम ये है कि जिस भी बल्लेबाज को आउट दिया जाता है. उसे ही DRS की मांग करनी होती है, लेकिन जब तक रिंकू सिंह (Rinku Singh) DRS की मांग करते 15 सेकंड का समय निकल चुका था. रिंकू सिंह ने 5 गेंदों में 6 रन बनाए. रिंकू सिंह ने आईपीएल 2022 में अपनी बैटिंग से सभी का दिल जीता है.

Rinku Singh after being given out, wanted to takee over. pic.twitter.com/F1xh5ffsTm

