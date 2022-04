MI vs LSG: Rohit Sharma ने दिखाई गजब की फुर्ती, सुपरमैन की तरह पकड़ा लखनऊ के बल्लेबाज का कैच

Rohit Sharma Catch: IPL 2022 के 37वें मैच में इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) आमने-सामने हैं. इस मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मुंबई टीम आईपीएल 2022 में लगातार 7 मैच हार चुकी है. लखनऊ के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने एक हैरतअंगेज कैच पकड़ा, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए.

मुंबई इंडियंस के लिए पारी का चौथा ओवर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने फेंका. इस ओवर की छठी गेंद पर क्विंटन डि कॉक (Quinton de Kock) ने बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहा, लेकिन मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने उनका शानदार कैच लपका. रोहित के कैच को देखकर सभी हैरान रह गए. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने गजब की फुर्ती दिखाई. उन्होंने आगे की तरफ झुकते हुए कैच पकड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Did You Watch - Tale of 2 catches: Rohit redeems Tilak with a sharp catch

