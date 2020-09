RCB की जर्सी कोरोना वॉरियर्स को होगी समर्पित, जर्सी पर लिखा जाएगा ‘My Covid Heroes’

नई दिल्ली: यूएई में आयोजित हो रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर (RCB) टूर्नामेंट खेलेगी, तो कोरोना नायकों के सम्मान में खिलाड़ियों की जर्सी के पीछे ‘माय कोविड हीरोज’ लिखा होगा.

आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने यूएई में वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में इस जर्सी के लांच के मौके पर कहा,‘पहली बार एक टीम के रूप में हम इस तरह की शानदार मुहिम से जुड़े. यह उन कोरोना नायकों को समर्पित है जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से दूसरों के बारे में सोचा.’

उन्होंने कहा, ‘यह हमारी ओर से उनके लिए सलाम है. इस जर्सी को पहनना हमारे लिए गर्व की बात है. हम सोच भी नहीं सकते जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया हैं. मैंने अपनी हाउसिंग सोसायटी में रोजमर्रा के मूल काम करने वालों को पिछले छह सात महीने से कठिन हालात में भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते देखा है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है. उनके पास विकल्प था लेकिन वे काम से भागे नहीं.’

The RCB team will proudly don a tribute jersey with the message “My Covid Heroes” both during training & matches during the #Dream11IPL in honour of all the Real Challengers who have helped the world during these uncertain times. #PlayBold #IPL2020 #WeAreChallengers pic.twitter.com/yazAHvHmBQ

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) September 18, 2020