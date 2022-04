RR vs DC: No Ball विवाद पर Rishabh Pant के साथ लपेटे में आए Pravin Amre, जुर्माने के साथ झेलना पड़ा बैन

RR vs DC: दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स (DC vs RR) मैच में एक गेंद को नो बॉल (No Ball) ना दिए जाने पर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और कुछ खिलाड़ियों ने विवाद खड़ा कर दिया. जिसके बाद अब सभी को सजा दी गई है.