IPL 2022: अश्विन ने इस अजीब से बैटिंग स्टांस से लूटी महफिल, फैंस ने दिए मजेदार रिएक्शंस

R Ashwin Batting Stance: राजस्थान रॉयल्स (RR) के ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन (R Ashwin) बुधवार को मुंबई में डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ खेली गई पारी की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे. अश्विन को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था, जब राजस्थान ने अपने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जोस बटलर का विकेट गंवा दिया.

पिंच हिटर के रूप में अश्विन ने तीसरे नंबर पर जाकर बल्लेबाजी संभाली और उन्होंने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर चौका लगाया और पावरप्ले के अंतिम ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर एक छक्का जड़ा, लेकिन अश्विन की बल्लेबाजी जितनी चर्चा में नहीं है, उससे ज्यादा सोशल मीडिया पर उनके 'स्टांस' की चर्चा हो रही है. 35 वर्षीय खिलाड़ी ने बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव का सामना करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया.

When you are so tall that you need to bow down to play Yorkers

— Sangeet Khirwal (@SangeetKhirwal7) May 11, 2022