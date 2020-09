सैमसन ने लिया ऐसा कैच, सचिन तेंदुलकर को याद आया 1992 वर्ल्ड कप

दुबई: आईपीएल (IPL 2020) के 12वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 37 रनों से शिकस्त दी. मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए और राजस्थान के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा. जवाब में राजस्थान की टीम 9 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी.

इस सीजन में राजस्थान की ओर संजू सैमसन (Sanju Samson) ने शानदार प्रदर्शन किया है हालाकिं इस मैच में वो बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए लेकिन उन्होंने शानदार कैच लेकर फील्डिंग से भी सबको अपना मुरीद बना लिया है.

केकआर के खिलाफ खेले जा रहे मैच में संजू सैमसन ने टॉम करन (Tom Curran) की गेंद पर पैट कमिंस (Pat Cummins) को अपना शिकार बनाया. कमिंस ने मिड ऑन की तरफ शॉट खेला जहां संजू सैमसन मौजूद थे और बेहद ही शानदार तरीके से उन्होंने ये कैच लपका. इस कैच के दौरान संजू को सर में दर्द का भी एहसास हुआ.

संजू सैमसन के इस शानदार कैच ने दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को भी अपना मुरीद बना लिया है. इतनी ही नहीं इस कैच के बाद सचिन को 1992 विर्ल्ड कप भी याद आ गया. सचिन ने ट्वीटर पर सैमसन के इस कैच की तारीफ की और साथ ही बताया की 1992 विश्व कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने भी ऐसा कैच लपका था.

Brilliant catch by @IamSanjuSamson!

I know how much it hurts when you bang your head like this on the ground. I experienced it in the 1992 World Cup in our match against the WI when I took a catch. #RRvKKR

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 30, 2020