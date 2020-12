IPL 2020 के बाद KXIP की मालकिन Preity Zinta कर रहीं हैं घर की खेती

नई दिल्ली: आईपीएल 2020 (IPL 2020) में किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. केएल राहुल (KL Rahul) की टीम टूर्नामेंट के प्लेऑफ (Playoff) में पहुंचने में नाकाम रही. अब पंजाब टीम की सह-मालकिन प्रीति जिंटा (Preity Zinta) इस गम को भुलाकर अमेरिका (USA) पहुंच चुकी है और नए अवतार में नजर आ रही हैं.

प्रीति जिंटा (Preity Zinta) ने ट्विटर पर अपना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मैं घर की खेती की तरफ लौट चुकी हूं, चूंकि लॉस एंजिल्स (Los Angeles) में 3 हफ्ते का लॉकडाउन (Lockdown) लग गया है, तो मैं अपने पसंदीदा काम गार्डेनिंग (Gardening) और प्रकृति की तरफ लौट गई हूं. ये मेरा तरीका है खुद को पॉजिटिव रखने का, छोटी-छोटी चीजों और जमीन से जुड़ने के लिए मैं शुक्रगुजार हूं.'

Cuz when life gives you lemons it’s time to make lemonade and nimbo ka achaarI’m sure mom will be very proud of me when she watches this video cuz she inspired me to get into gardeningThank you MaLove you#Gharkikheti #Organic #organicgardening #meyerlemon #Soproud #Ting

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) December 4, 2020