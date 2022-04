IPL 2022: हार के बाद Shahrukh Khan ने ऐसे बढ़ाया KKR का हौसला, 'लड़कर हारना बुरा नहीं'

Shah Rukh Khan on KKR Team: IPL 2022 के 30वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रनों से हरा दिया. एक समय केकेआर टीम जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन युजवेंद्र चहल ने एक ओवर में 4 विकेट लेकर मैच का रुख पलट दिया. इस मैच में युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी की. वहीं, जोस बटलर ने आतिश शतक लगाया. हार के बाद केकेआर के मालिक शाहरुख खान (ShahRukh Khan) ने टीम का हौंसला बढ़ाया है.

केकेआर की हार के बाद शाहरुख खान (ShahRukh Khan) ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, 'आप सभी ने अच्छा खेल दिखाया. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer), आरोन फिंच और उमेश यादव (Umesh Yadav) ने मैच में शानदार कोशिश की. सुनील नरेन (Sunil Narine) को केकेआर के लिए 150वां मैच खेलने और ब्रेंडन मैकुलम को उनकी यादगार पारी के लिए बधाई देता हूं, जो उन्होंने 15 साल पहले खेली थी. मैं जानता हूं कि हम हार गए हैं, लेकिन इस तरह लड़कर हारना बुरा नहीं है. अपना हौसला बनाए रखें.'

Well played boys. Stupendous effort by @ShreyasIyer15 @AaronFinch5 @y_umesh congrats to #SunilNarine for the 150th match & @Bazmccullum for that innings 15 yrs ago. I know we lost but if we have to go down this is the only way to do it! Keep ur chins up….

