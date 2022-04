RCB vs GT: बैंगलोर के खिलाफ 'इंची टेप' लेकर मैदान पर उतरे शमी, वजह जानकर फैंस भी रह गए हैरान

Shami Measuring His Run Up With Tape: गुजरात टाइटंस (GT) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बीच आईपीएल सीजन 15 का 43वां मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए. ब्रेबोन स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच के पहले ही ओवर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला. गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) मैदान पर इंची टेप के साथ दिखाई दिए, जिसे देख सभी फैंस हैरान रह गए.

इंची टेप के साथ शमी का खेल

गुजरात टाइटंस (GT) की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) ने की. शमी ओवर की शुरुआत में अपने रनअप को लेकर काफी दिक्कत में दिखाई दिए. गेंदबाज हमेशा मैच से पहले अपने रनअप के लिए बॉलिंग मार्क लगाते है, शमी ने भी मैच से पहले बॉलिंग मार्क लगाया था, लेकिन वे गेंद फेंकते समय अनकंफर्टेबल दिखाई दिए. जिसके बाद शमी ने अपने रनअप को मापने के लिए इंची टेप की मदद ली. शमी को (Mohammad Shami) मैदान पर ऐसा करते देख अंपायर काफी नाखुश दिखे और दोनों के बीच बहस भी देखने को मिली.

यहां देखें शमी का ये वायरल वीडियो

पांड्या ने भी किया था इंची टेप का इस्तेमाल

गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) भी इस सीजन में ऐसा करते दिखाई दे चुके हैं. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ खेले गए मैच में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) मैदान में इंची टेप लेकर घुस गए थे. पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए पांड्या भी बॉलिंग मार्क को लेकर दुविधा में थे, फिर उन्होंने रनअप को नापने के लिए डगआउट की ओर इशारा किया था. इसके बाद डगआउट से मापने के लिए इंची टेप लाया गया. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को ऐसा कई बार करते हुए देखा जा चुका है.

फॉर्म में लौटे विराट कोहली

इस मैच में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के बल्ले से एक अच्छी पारी देखने को मिली. विराट ने 53 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्के की मदद से 58 रन की पारी खेली. आईपीएल में विराट (Virat Kohli) के बल्ले से 14 पारियों के बाद अर्धशतक निकला है. विराट (Virat Kohli) के अलावा रजत पाटीदार (Rajat Patidar) ने भी 32 गेंदों पर 52 रन बनाए. इन दोनों बल्लेबाजों की पारियों के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात के सामने 171 रन का लक्ष्य रखा.