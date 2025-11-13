मुंबई इंडियंस का मास्टर स्ट्रोक! शार्दुल ठाकुर के बाद इस खतरनाक बल्लेबाज को किया ट्रेड, सूर्या के साथ मचाएगा तहलका

Shardul Thakur and Sherfane Rutherford Joins Mumbai Indians: आईपीएल 2026 का पहला बड़ा ट्रेड हो चुका है. अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स से मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया गया है. पांच बार की चैंपियन टीम MI ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। शार्दुल घरेलू क्रिकेट में भी मुंबई की तरफ से खेलते हैं और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी घर वापसी हो रही है.

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल शार्दुल ठाकुर मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे. किसी भी टीम ने उन्हें भाव नहीं दिया था. टूर्नामेंट शुरू होने के बाद उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने बतौर इंजरी रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया और अनुभवी ऑलराउंडर ने 10 मैचों में 13 विकेट चटकाए थे.

मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे शार्दुल ठाकुर

शार्दुल ठाकुर ने आईपीएल में अब तक 105 मैच खेले हैं और 107 विकेट चटकाए हैं. गेंद के साथ-साथ 'लॉर्ड' के नाम से मशहूर ऑलराउंडर बल्ले से भी उपयोगी साबित हो सकते हैं. IPL में उनका उच्चतम स्कोर 68 रन है. मेगा इवेंट में शार्दुल ठाकुर 5 टीमों के साथ खेल चुके हैं. वो दो बार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले. वहीं पंजाब किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का भी हिस्सा रहे.

मुंबई इंडियंस से जुड़ा वेस्टइंडीज का विस्फोटक बल्लेबाज

शार्दुल ठाकुर के अलावा मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड को भी गुजरात टाइटंस से ट्रेड किया. रदरफोर्ड बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं और अपने दिन पर किसी भी गेंदबाज को तहस-नहस करने का दम रखते हैं. शेरफेन रदरफोर्ड ने आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस की तरफ से 13 मैच खेले और 157.30 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 291 रन बनाए.