Indian Cricket: युवराज-शास्त्री ही नहीं, बल्कि इस भारतीय ने भी लगाए हैं एक ओवर में 6 छक्के, नाम हैरान कर देगा!

Six sixes in an over by indian player: क्रिकेट के इतिहास ऐसे दो ही भारतीय खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.ऐसा कई लोगों को पता होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर के बारे में बताएंगे जिसने रवि शास्त्री और युवराज सिंह की तरह ही ये कारनामा कर दिखाया है. शायद ही इस खिलाड़ी का नाम किसी को पता हो, या ये कह सकते हैं कि इस खिलाड़ी के इस कारनामे के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे.