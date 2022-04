SRH vs GT: IPL 2022 में हुआ अजूबा, पहली बार हारने वाली टीम के खिलाड़ी को मिला Player of the Match

SRH vs GT: आईपीएल 2022 (IPL 2022) के 40वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस (SRH vs GT) के बीच एक कमाल का मुकाबला देखने को मिला. इस मैच में आखिरी गेंद पर छक्का लगने के बाद गुजरात ने 5 विकेट से जीत हासिल की. ये छक्का टीम के स्टार खिलाड़ी राशिद खान (Rashid Khan) ने मारा था. राशिद ने आखिरी ओवर में कुल 3 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई. फैंस को उम्मीद थी कि राशिद को इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच (Player of the match) चुना जाएगा, लेकिन अंत में ऐसा हुआ नहीं.

राशिद खान (Rashid Khan) को उनके तगड़े प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब नहीं दिया गया. बल्कि ये खिताब हारी हुई टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी को दिया गया. ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिक (Umran Malik) थे. उमरान ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करके सभी का दिल जीता, लेकिन अंत में उनकी टीम को एक रोमांचक मैच में हार का सामना करना पड़ा.

Umran Malik becomes the first player to win Man Of The Match Award in losing cause in IPL 2022...#IPL2022 #UmranMalik pic.twitter.com/SsDdbFFaNj

— Abhishek anand (@Abhishe49482787) April 27, 2022