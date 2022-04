VIDEO: इस भारतीय गेंदबाज ने फेंकी IPL 2022 की सबसे घातक गेंद, कमेंटेटर्स के भी उड़ गए होश

नई दिल्ली: आईपीएल सीजन 15 में अभी तक 12 मैच खेले जा चुके हैं. कई टीमों की शानदार शुरुआत हुई है तो कई टीमें अभी भी सीजन की पहली जीत का इंतजार कर रही हैं. इस सीजन की शुरुआत में ही हमें कई शानदार पारियां भी देखने को मिली हैं और कई बॉलर्स ने अपनी धमाकेदार गेंदबाजी से सभी को चौंकाया है. इसी बीच एक भारतीय तेज गेंदबाज ने आईपीएल 2022 की सबसे घातक गेंद फेंक सभी को हैरान कर दिया है. ये गेंदबाज अपनी रफ्तार और सटीक यॉर्कर के लिए जाना जाता है, इस आईपीएल में भी इसने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है.

आईपीएल 2022 का 12वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच खेला गया. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन का जादू देखने को मिला है. नटराजन यॉर्कर किंग नाम से भी जाने जाते हैं और उन्होंने लखनऊ के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया है. इस गेंद को देखकर कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए. नटराजन ने इस मैच में लखनऊ के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या को अपनी घातक यॉर्कर पर बोल्ड आउट किया. ये गेंद ना ही बल्लेबाज को समझ आई और ना ही कमेंटेटर्स को, लेकिन वापस देखने पर पता चला कि बल्लेबाज बोल्ड आउट हो गया है. ये घटना लखनऊ की पारी के 19वें ओवर की है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस मैच में नटराजन ने 2 विकेट अपने नाम किए.

सीजन 15 की शुरुआत से पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था. ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ था. जिसमें टीम के स्टार तेज गेंदबाज टी नटराजन प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपनी गेंद से स्टंप तोड़ते हुए दिखाई दिए थे. इस वीडियों में भी नटराजन की घातक यॉर्कर देखने को मिली थी. फ्रैंचाइजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, 'जब वह आपके पैर की उंगलियों को नहीं कुचल रहे, तो वह स्टंप को तोड़ रहे हैं!'

