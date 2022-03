VIDEO: SRH के गेंदबाज को शर्त लगाना पड़ा भारी, फिर जो हुआ उसने सभी को किया हैरान

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 का 5वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच 29 मार्च को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीम इस मैच के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और जमकर प्रैक्टिस मैच भी खेलती दिखाई दी हैं. प्रैक्टिस के दौरान कई बार खिलाड़ी मौज-मस्ती करते तो दिखाई देते ही हैं लेकिन प्रैक्टिस करते-करते दो खिलाड़ियों के बीच शर्त लग जाए ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है. मैच से एक दिन पहले एसआरएच के दो खिलाड़ियों के बीच एक मजेदार शर्त देखने को मिली है. ये शर्त क्या थी और कौन जीता हम आपको विस्तार से बताते हैं.

हैदराबाद के खिलाड़ी पहले मैच को लेकर जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसी बीच मैदान में एक ही टीम के दो खिलाड़ी आपस में भिड़ गए. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन तेज गेंदबाज उमरान मलिक से शर्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं. पूरन ने उमरान मलिक को खुली चुनौती दी और कहा कि यदि तुम अगली गेंद पर यॉर्कर फेंकने में सफल रहे तो मेरी तरफ से डिनर पक्का, और यदि तुम यॉर्कर नहीं कर पाए तो तुम्हें मुझे डिनर कराना होगा. शर्त के बाद उमरान भी बॉलिंग के लिए तैयार हो गए. लेकिन वे यॉर्कर डालने से चूक गए. इस वीडियो को खूब पसंद भी किया जा रहा है.

Did Umran buy you dinner as promised, @nicholas_47 #OrangeArmy #ReadyToRise #TATAIPL pic.twitter.com/LvDlzFwUMc

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 28, 2022