Virat Kohli: खराब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली का बड़ा कारनामा, IPL में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

Virat Kohli Becomes 1st Players To Hit 6500 Runs In IPL: आईपीएल 2022 (IPL 2022) में खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली (Virat Kohli) का बल्ला पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के खिलाफ खेले गए मैच में फ्लॉप रहा. इस मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) को अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन कैगिसो रबाडा की एक गेंद ने उनकी पारी को खत्म कर दिया. विराट कोहली (Virat Kohli) भले ही फ्लॉप चल रहे हो मगर उन्होंने इस मैच में एक बड़ा कारनामा किया और एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया.

विराट कोहली ने रचा इतिहास

रॉयल चैंलेजर बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के बीच खेले गए मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) ने पंजाब किंग्स के गेंदबाज हरप्रीत बरार के ओवर की पहली गेंद पर एक रन बनाकर इतिहास रच दिया. वे इस 1 रन के साथ आईपीएल के इतिहास में 6500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. पूरे आईपीएल के इतिहास में विराट कोहली से ज़्यादा रन किसी और बल्लेबाज ने नहीं बनाए हैं. कोहली ने इस मैच में 14 गेंदों पर 20 रन की पारी खेली. उन्होंने इस मैच में 142.86 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए.

खराब फॉर्म से जूझ रहे कोहली

आईपीएल 2022 (IPL 2022) में कोहली (Virat Kohli) अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं. उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं. इस सीजन में विराट कोहली (Virat Kohli) ने अभी तक 13 मैचों में 19.67 की औसत से 236 रन बनाए हैं. आईपीएल 2022 (IPL 2022) में विराट कोहली (Virat Kohli) तीन बार डक पर भी आउट हुए हैं और सिर्फ 1 अर्धशतक जड़ा है. इस सीजन में उनका स्ट्राइक रेट भी 113.46 का ही है.

विराट का आईपीएल करियर

विराट कोहली (Virat Kohli) आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल बल्लेबाज हैं. कोहली ने आईपीएल में अब तक 220 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 36.22 की औसत से 6519 रन बनाए हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) ने आईपीएल में अभी तक 43 अर्धशतक और 5 शतक जड़े हैं. आईपीएल 2008 के बाद ये पहला मौका है जब विराट कोहली (Virat Kohli) का आईपीएल में औसत 20 से कम है.