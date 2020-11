ट्विटर पर ट्रेंड हुए Virat Kohli, इन दिग्गजों ने दी बर्थडे की मुबारकबाद

नई दिल्ली: भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) 32 साल के हो गए हैं. उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. कोहली ने 2008 में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था. उन्होंने अभी तक 86 टेस्ट मैचों, 248 वनडे और 82 टी-20 मैचों में टीम का प्रतिनिधित्व किया है. आईसीसी के बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में वह पहले स्थान पर हैं जबकि टेस्ट में वह नंबर-2 और टी-20 में नौवें नंबर पर हैं.

विराट को उनके जन्मदिन पर कई दिग्गजों ने बधाई दी है.

बीसीसीआई ने ट्वीट किया, ‘2011 विश्व कप विजेता, 21,901 रन, 70 अंतरराष्ट्रीय शतक, भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट जीत, टी20 (पुरुष) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज. भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को जन्मदिन की बधाई’.

• 2011 World Cup-winner • 21,901 runs, 70 centuries in intl. cricket • Most Test wins as Indian captain • Leading run-getter in T20Is (Men's)

भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने लिखा है, ‘वह इंसान जिसने फिटनेस और मेहनत करने के नए पैमाने तय किए और काफी कम उम्र में ही महानता हासिल की. विराट कोहली को जन्मदिन की शुभकामनाएं’.

To someone that has set the bar in fitness standards and work ethics at an all-time high and achieved greatness at such a young age. Wishing you a very happy birthday. God bless. @imVkohli #HappyBirthdayVirat pic.twitter.com/qNlIYgNyvs

सुरेश रैना ने ट्वीट किया, ‘जन्मदिन मुबारक हो विराट कोहली. शुभकामनाएं, आप सफलता हासिल करो’.

Happy birthday @imVkohli . Best wishes & lots of success ahead pic.twitter.com/Q6zDGIclTw

आईसीसी के ट्विटर हैंडल ने कोहली के कुछ आंकड़ों को ट्वीट करते हुए लिखा, ‘21,901 अंतर्राष्ट्रीय रन, 70 शतक, 56.15 औसत, आईसीसी विश्व कप-2011 विजेता और चैम्पियंस ट्रॉफी विजेता, वनडे रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज. विराट कोहली को जन्मदिन मुबारक’.

Happy birthday to the extraordinary @imVkohli ! pic.twitter.com/isUV0EfvbY

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस. लक्ष्मण ने लिखा, ‘जन्मदिन की शुभकामनाएं. आपको सफलता, प्यार और आनंद मिले’.

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा, ‘जन्मदिन की शुभकामनाएं आने वाले वर्षों में आपको सफलता और खुशी मिले’.

कोहली इस समय संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हैं और आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी कर रहे हैं.

To the man who’s given blood, sweat and tears to the Red and Gold.

To our Leader and Legend, Here’s wishing KING KOHLI a very Happy Birthday!

Have a great day, Skip! #HappyBirthdayViratKohli #HappyBirthdayKingKohli pic.twitter.com/bnPUi7goot

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 4, 2020