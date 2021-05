Virender Sehwag का 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर बड़ा बयान, 'MS Dhoni की जगह मैं कप्तान होता तो...'

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने 2007 टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की खिताबी जीत को याद किया है. वीरेंद्र सहवाग ने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी की जगह वह 2007 टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया के कप्तान होते तो भारत वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन पाता.

धोनी को लेकर क्या बोले सहवाग?

वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकबज के एक शो में कहा, 'महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान बड़ी मुश्किल से मिलता है. अगर मैं 2007 टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत का कप्तान होता, तो आखिरी ओवर हरभजन सिंह को देता, लेकिन धोनी ने ऐसा नहीं किया और किस्मत ने भी धोनी का साथ दिया.'

लक हमेशा धोनी का साथ देता है

वीरेंद्र सहवाग ने कहा, 'धोनी का लक उनका साथ देता है वह इसलिए नहीं कि वह लकी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह फैसले ऐसे लेते हैं, जिसमें लक उनका साथ दे.' सहवाग ने माना कि धोनी जैसा कप्तान भारत को फिर नहीं मिल सकता और ना ही IPL में चेन्नई सुपर किंग्स को उनके जैसा लीडर मिल सकता है.

“India & Chennai might never get a leader like #Dhoni” - @VirenderSehwag

“IPL has been led by the best T20 captain ever” - @MichaelVaughan

