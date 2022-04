VIDEO: IPL का सबसे घातक गेंदबाज बना विस्फोटक बल्लेबाज, फैंस के भी उड़े होश

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत हार के साथ हुई है. टीम को पहले ही मुकाबले में राजस्थान के हाथों बड़ी हार का सामना करना पड़ा था. टीम का अगला मैच अब लखनऊ सुपरजाएंट्स के खिलाफ 4 अप्रैल को खेला जाना है. इस मैच से पहले सनरइजर्स हैदराबाद ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर सभी फैंस हैरान रह गए हैं. इस वीडियो में एक घातक गेंदबाज गेंद की जगह बल्ले से कमाल करता दिखाई दे रहा है.

सनरइजर्स हैदराबाद ने जो वीडियो शेयर किया है इसमें टीम के घातक गेंदबाज उमरान मलिक और निकोलस पूरन दिखाई दे रहे हैं. दोनों खिलाड़ियों के बीच एक चैलेंज देखने को मिला है. कुछ दिन पहले भी टीम ने एक वीडियो शेयर किया था उसमें भी दोनों खिलाड़ी कुछ ऐसा ही करते नजर आए थे. इस बार उमरान मलिक बल्लेबाजी करने से पहले पूरन के ओवर में 4 छक्के मारने का चैलेंज करते दिखाई दिए हैं. और इसके बाद पूरन बारी-बारी से अपने दोनों हाथों से गेंदबाजी करते दिखाई दिए. इस वीडियो में उमरान ने निकोलस पूरन की गेंद पर एक बड़ा शॉट भी लगाया जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

Umran the Batter vs @nicholas_47 the Bowler.

Watch till the end to find out @TomMoodyCricket's verdict. #OrangeArmy #ReadyToRise #TATAIPL pic.twitter.com/EPbjYQs1xt

