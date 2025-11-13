कौन हैं Sherfane Rutherford? जिनपर मुंबई इंडियंस ने खेला बड़ा दांव, इतने करोड़ में किया ट्रेड; जानें कैसा है T20 रिकॉर्ड

Who is Sherfane Rutherford: शेरफेन रदरफोर्ड से पहले मुंबई इंडियंस ने अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड किया. शार्दुल और रदरफोर्ड आगामी सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं.
Trending Photos
Who is Sherfane Rutherford: आईपीएल के अगले सीजन से पहले मुंबई इंडियंस ने वेस्टइंडीज के युवा सनसनी शेरफेन रदरफोर्ड पर बड़ा दांव खेला है. पांच बार की चैंपियन टीम ने गुरुवार, 13 नवंबर को रदरफोर्ड को 2.6 करोड़ रुपये में गुजरात टाइटंस से ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल किया. फैंस ये जानने को बेताब हैं कि आखिर शेरफेन रदरफोर्ड कौन हैं और उनमें ऐसी क्या काबिलियत है, जिसे देखकर मुंबई इंडियंस ने उनपर दांव खेला है.
शेरफेन रदरफोर्ड से पहले मुंबई इंडियंस ने अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड किया. शार्दुल और रदरफोर्ड आगामी सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं.
वेस्टइंडीज के धाकड़ बाएं हाथ के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड 2020 में भी मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे. हालांकि, उन्हें एक मैच में भी खेलने का मौका नहीं मिला. आईपीएल 2025 में रदरफोर्ड गुजरात टाइटंस के लिए खेले और सबको प्रभावित किया. मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 13 मैचों में 157.29 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 291 रन बनाए.
वेस्टइंडीज के 27 वर्षीय बल्लेबाज ने अभी तक 44 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और 137.38 की स्ट्राइक रेट से 588 रन बनाए हैं. उनके पास दुनिया के अलग-अलग T20 लीग में खेलने का अनुभव है. शेरफेन रदरफोर्ड ने अब तक 221 टी20 मैच खेले हैं 3612 रन बनाए हैं.
'लॉर्ड' शार्दुल की आखिरकार घर वापसी हो गई है. जी हां, वो आईपीएल में इससे पहले 6 टीमों के साथ खेल चुके हैं, लेकिन अब वो पहली बार मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे. शार्दुल घरेलू क्रिकेट में भी मुंबई के लिए खेलते हैं और हाल ही में उन्हें रणजी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था.
ये भी पढ़ें: IND vs SA: बावुमा का घमंड तोड़ने के लिए शुभमन ने बना लिया मास्टरप्लान! कोलकाता में ऐसे उड़ाएंगे साउथ अफ्रीका की धज्जियां