WIPL 2019: क्रिकेट के दिग्गजों ने हरमनप्रीत और भारतीय महिला क्रिकेट को किया सलाम

नई दिल्ली: भारत में क्रिकेट की दीवानगी तो बहुत है लेकिन इस मामले में पुरुष क्रिकेट भारतीय महिला क्रिकेट से बहुत आगे है, लेकिन हाल ही में जब इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में महिलाओं के मुकाबलों को दर्शकों, फैंस ने जैसे रिस्पॉन्स दिया, उससे क्रिकेट जगत काफी उत्साहित है. पिछले साल ही आईपीएल में महिला टी20 प्रारूप दो टीमों के एक ही मैच से शुरू हुआ था. इस बार तीन टीमों के चार मैचों को देख कर क्रिकेट जगत ने महिलाओं की तारीफ की और हरमनप्रीत कौर को उनकी जीत के बधाई भी थी.

पहली बार तीन टीमें उतारी गई थीं

इस बार महिला आईपीएल को बीसीसीआई न आगे बढ़ाते हुए प्रतियोगिता में तीन महिला टीमें रखी थी. इनके नाम सुपरनोवाज, वेलोसिटी और ट्रेलब्लेजर्स रखे गए थे. इस प्रतियोगिता के सारे मैच जयपुर में रखे गए थे. दर्शकों ने इस मैच को देखने के लिए उम्मीद से ज्यादा और बढ़िया उत्साह दिखाया. सुपरनोवाज की कप्तान हरमनप्रीत, वेलोसिटी की कप्तान मिताली राज और ट्रेलब्लेजर्स की कप्तान स्मृति मंधाना को बनाया गया था.

फाइनल में हरमनप्रीत का धमाकेदार प्रदर्शन

सुपरनोवाज और वेलोसिटी के बीच हुए फाइनल मैच में हरमप्रीत की सुपरनोवाज ने मिताली की वेलोसिटी को चार विकेट से हरा दिया. इस मैच में 122 रनों का पीछा करते हुए शानदार हाफ सेंचुरी लगाते हुए अपनी टीम को जीत के मुहाने पर ला दिया और टीम यह मैच चार विकेट से जीत गई. वहीं वेलोसिटी के लिए विकेटकीपर सुषमा वर्मा ने 32 गेंदों पर नाबाद 40 रनों की शानदार पारी खेली जिसकी मदद से वेलोसिटी टीम 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 121 रन के स्कोर तक पहुंच सकी.

पुरुष क्रिकेट जगत से इस टूर्नामेंट की और उसमें हरमनप्रीत की तारीफ करने वालों में वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, आरपी सिंह और आकाश चोपड़ा शामिल थे. सहवाग ने कहा, “ महिला टी20 चैलेंज शानदार रहा, वाकई मैच क्लोज रहे और फाइनल भी. हरमनप्रीत हमेशा की तरह बहुत शानदार रहीं और राधा यादव ने बढ़िया अंत किया.

Wow ! What a wonderful Women's T20 Challenge. Really close matches and a fitting final. @ImHarmanpreet absolutely brilliant as always and Radha Yadav playing a blinder in the end. Great tournament, hopefully many more matches next year #WomensT20Challenge — Virender Sehwag (@virendersehwag) May 11, 2019

वीवीएस लक्ष्मण ने भी महिला टी20 चैलेंज के सफल आयोजन को शानदार बताया और हरमनप्रीत और उनकी टीम को बधाई दी. लक्ष्मण ने उम्मीद जताई कि आगे और लड़कियां खेलों में आगे आएंगी और यह टूर्नामेंट और बड़ा हो सकेगा.

A wonderfully conducted #WomensT20Challenge and many congratulations to @ImHarmanpreet Kaur and the Supernovas on a thrilling win in the finals. Hopefully more and more girls will take up the sport and we will have a tournament on an even bigger scale in the future. pic.twitter.com/zKhXt5NqHF — VVS Laxman (@VVSLaxman281) May 11, 2019

आरपी सिंह ने हरमनप्रीत को बधाई देते हुए कहा कि वे इसकी हकदार थीं.

.@ImHarmanpreet and her side deserved it! SUP too lost wickets but Kaur looked fearless and dominating! #WomensT20Challenge — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) May 11, 2019

वहीं आकाश चोपड़ा ने राधा की मैच फिनिशिंग के लिए तारीफ की.

Harmanpreet Kaur’s Knock brought the team close but it was the four balls that Radha played that won Supernovas the finals. Super interesting finish. Love it #WomensT20Challenge — Aakash Chopra (@cricketaakash) May 11, 2019

चारों मैच रहे रोमांचक

इस प्रतियोगिता में तीनों मैच और फाइनल रोमांचक रहे और खिलाड़ियों ने भी अपना बढ़िया प्रदर्शन किया. कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ बढ़िया फील्डिंग तो देखने को मिली ही, इसके साथ कुछ नतीजे भी रोमांचक अंत के साथ आए. पहला मैच हरमनप्रीत की टीम ट्रेलब्लेजर्स से हार गई लेकिन दूसरा मैच वेलोसिटी से जीता. वहीं मिताली की वेलोसिटी ने ट्रेलब्लेजर्स को रहा दिया और बेहतर नेट रेट के कारण सुपरनोवाज और वेलॉसिटी फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहीं.