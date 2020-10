IPL 2020: इस वजह से राहुल द्रविड़ की सोशल मीडिया पर हो रही है जमकर तारीफ

नई दिल्ली: आईपीएल (IPL 2020) के 13वें सीजन में दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Delhi Capitals) के सलामी बल्‍लेबाज पृथ्‍वी शॉ (Prithvi Shaw) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ जोरदार बल्‍लेबाजी की. पृथ्वी ने 41 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्‍के जड़कर 66 रन बनाए. उनकी इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रहे है. लेकिन उनकी इस पारी के बाद उनसे भी ज्यादा यूजर्स दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ की वाह वही कर रहे हैं.

Prithvi Shaw -64

Shubman Gill -60

Ishan Kishan -99

Devdutt Padikkal -2 50s

And now U19 Captain himself

Priyam Garg -51*

All those innings were scored under pressure by all these Young Guns

And There's One man Behind all these Youngsters - #RahulDravid

TAKE A BOWpic.twitter.com/528Mf9HjzR

