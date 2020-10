युवराज सिंह के प्लेऑफ प्रिडिक्शन पर चहल का मजेदार रिएक्शन, दोनों के बीच छिड़ी बहस

नई दिल्ली: आईपीएल (IPL 2020) का रोमांचक मैच दर मैच बढ़ता जा रहा हैं और अब सभी टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं. अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन सी टीमें टॉप-4 में जगह बना पाएंगी. लेकिन दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने अपनी दावेदार बेहद मजबूत की है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्वाइंट्स टेबल पर टॉप पर काबिज है जबकि मुंबई इंडियंस दूसरे स्थान पर है. जिसके बाद विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) है. वहीं चौथे स्थान के लिए लड़ाई जारी है.

सभी टीमें प्लेऑफ की जद्दोजहद में लगी हैं. इसी बीच किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) भी अपनी आखिरी उम्मीद को लेकर पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में हैं. अपने पिछले मैच में पंजाब ने मुंबई की मजबूत टीम को दूसरे सुपर ओवर में मात दी थी. जिस पर टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने बड़ी भविष्यवाणी कर डाली हैं.

युवराज सिंह ने ट्वीट कर पंजाब की जमकर तारीफ की और लिखा, 'आज के मुकाबले में निकोलस पूरन गेम चेंजर हो सकते हैं. उनका बल्ला शानदार चल रहा है. देखकर मजा आ जाता है. मेरा प्रिडिक्शन है कि किंग्स इलेवन पंजाब प्लेऑफ में जगह बनाएगी और फाइनल में उनका मुकाबला मुंबई इंडियंस या दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा.

Looks like tonight’s game changer is going to be @nicholas_47 ! Beautiful flow of the bat ! So amazing to watch ! Reminds me of someone I live within ! Game on ! My prediction I feel @kxip will go all way to playoffs and play the finals along with @mipaltan or @DelhiCapitals

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 18, 2020