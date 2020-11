IPL 2020: रिव्यू नहीं लेने पर Yuvraj Singh ने धवन को किया ट्रोल, गब्बर ने दिया जवाब

अबू धाबी: आईपीएल-13 के दूसरे क्वालीफायर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शानदार बल्लेबाजी की. धवन ने 50 गेंदों में 78 रनों की पारी खेली. लेकिन वह जिस तरह आउट हुए, उस पर रिव्यू नहीं लेने को लेकर उनकी आलोचना हो रही है.

मुकाबले में संदीप शर्मा 19वां ओवर कर रहे थे और स्ट्राइक पर धवन थे. 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर संदीप ने धवन को एलबीडबल्यू आउट कर दिया. धवन को लगा कि गेंद उनके सीधे उनके पैड पर लगी है और वह विकेट के सामने पाए गए हैं, लेकिन जब वह बाउंड्री के पास पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें रिव्यू लेना चाहिए था.

धवन अगर रिव्यू लेते तो वह बच सकते थे, रिप्ले में पता चाला कि स्टंप पर गेंद नहीं लगी थी. लेकिन धवन ने डीआरएस के बारे में सोचा नहीं और सीधा पवेलियन की तरफ चल दिए.

Great come back by bowlers in the last 2 overs ! Not even A single boundary scored hats off natrajan and @sandeep25a pressure game execution to the point ! @SDhawan25 man in form but naam to jatt ji hai how bout drs bro ? as usual must have forgotten game on #DCvSRH

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 8, 2020