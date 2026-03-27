ईरान-इजरायल युद्ध का खेल जगत पर साया... ईरान ने दुश्मन देशों की यात्रा पर लगाया बैन, अधर में लटका ट्रैक्टर FC का भविष्य?

मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते ईरान सरकार ने अपनी सभी राष्ट्रीय और क्लब टीमों के उन देशों में खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें वह 'शत्रु' मानता है. इस निर्णय का सबसे बड़ा असर ट्रैक्टर एफसी (Tractor FC) पर पड़ा है, जिसे एशियन चैंपियंस लीग एलीट (AFC) में प्ले-ऑफ मुकाबला खेलना था, जो अब अधर में लटक गया है.
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पिछले करीब एक महीने से ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव है. इस जंग में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले 28 दिनों से चल रही इस जंग के बीच ईरान ने अपनी खेल टीमों के उन देशों की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें वह अपना दुश्मन मानता है. यह जानकारी ईरानी स्टेट टीवी ने ट्रैक्टर एफसी (Tractor FC) के सऊदी अरब में होने वाले फुटबॉल मैच से पहले दी है. ट्रैक्टर एफसी (Tractor FC) वर्तमान में ईरान का एक प्रमुख फुटबॉल क्लब है, जो AFC चैंपियंस लीग एलीट 2025/26 में शानदार प्रदर्शन कर रहा है.
मंत्रालय ने अपने बयान में खासतौर पर दुबई के शबाब अल अहली के खिलाफ होने वाले 'ट्रैक्टर' यानी प्लेऑफ मैच के बारे में बताया है, जो सऊदी अरब के जेद्दाह में खेला जाना था. अब इस मुकाबले पर संकट के बादल मंडरा गए हैं. इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी, वह एशियन चैंपियंस लीग एलीट के क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर लेगी, जहां उसका मुकाबला बुरिराम यूनाइटेड से होगा.
ईरान के खेल मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 'उन देशों में राष्ट्रीय और क्लब टीमों की उपस्थिति, जिन्हें शत्रुतापूर्ण माना जाता है और जो ईरानी एथलीटों एवं टीम के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं, वहां अगले आदेश तक कोई यात्रा नहीं होगी, ना ही किसी भी तरह के मैच खेले जाएंगे.' ईरानी खेल मंत्रालय ने कहा है कि फुटबॉल महासंघ और क्लबों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे खेलों को स्थानांतरित (relocate) करने के लिए एशियाई फुटबॉल परिसंघ को सूचित करें.
दरअसल, सऊदी अरब के जेद्दा शहर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के निर्धारण के लिए बुधवार को एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) द्वारा ड्रॉ निकाला गया था. इससे एक दिन पहले ही घोषणा की गई थी कि मध्य पूर्व में युद्ध के कारण स्थगित किए गए वेस्ट जोन प्ले-ऑफ को अब 13-14 अप्रैल के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है. जेद्दा में ही 16-25 अप्रैल तक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल आयोजित होने हैं.
ईरान के खेल मंत्रालय द्वारा घोषित इस प्रतिबंध में फीफा विश्व कप 2026 का जिक्र नहीं है, जो 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शुरू होने वाला है. ईरानी सरकार और फुटबॉल अधिकारियों का कहना है कि वे फीफा विश्व कप का बहिष्कार नहीं करना चाहते, लेकिन 28 फरवरी से इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए जा रहे सैन्य हमलों के कारण राष्ट्रीय टीम के लिए अमेरिका जाना संभव नहीं है.
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