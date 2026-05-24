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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीअमेरिका में नहीं रहना... ईरान ने वर्ल्ड कप के लिए छोड़ा USA का साथ, मेक्सिको में डाला डेरा

अमेरिका में नहीं रहना... ईरान ने वर्ल्ड कप के लिए छोड़ा USA का साथ, मेक्सिको में डाला डेरा

FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप 2026 के लिए ईरान की फुटबॉल टीम ने अपना बेस कैंप अमेरिका के बजाय मेक्सिको के तिजुआना में स्थानांतरित करने का फैसला किया है. भू-राजनीतिक तनाव और वीजा समस्याओं के कारण फीफा ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 24, 2026, 08:02 AM IST
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फीफा विश्व कप 2026
फीफा विश्व कप 2026

FIFA World Cup 2026: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का असर फीफा विश्व कप पर भी देखने को मिल रहा है. ईरान पहले अमेरिका की मेजबानी में कोई भी मैच खेलने से इनकार कर दिया था. इसके बाद फीफा ने उसे मनाया तो वह तैयार हो गया, लेकिन अब उसने एक नया कदम उठाया है. ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा से मंजूरी मिलने के बाद अपने विश्व कप बेस कैंप को अमेरिका से मेक्सिको स्थानांतरित करने का फैसला किया है. 

ईरान फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष मेहदी ताज के अनुसार, यह कदम अगले साल के टूर्नामेंट से पहले ईरान, अमेरिका और इजरायल से जुड़े बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच उठाया गया है. मूल रूप से ईरान को विश्व कप के दौरान टक्सन, एरिजोना में ट्रेनिंग करना था. हालांकि, अब मिली जानकारी के अनुसार वे मेक्सिको के तिजुआना में अपना बेस बनाएंगे.ॉ

अमेरिकी सीमा के करीब तिजुआना

तिजुआना अमेरिकी सीमा के बहुत करीब स्थित है, जिससे टीम को अमेरिका में होने वाले अपने ग्रुप G के मुकाबलों के लिए यात्रा करने में आसानी होगी. मेहदी ताज ने शनिवार को जारी एक बयान में पुष्टि की कि टूर्नामेंट अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद फीफा ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.

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ईरान ने अमेरिका छोड़ने का फैसला क्यों किया?

यह निर्णय ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मध्य पूर्व में व्यापक अस्थिरता को लेकर ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में लिया गया है. सुरक्षा चिंताओं और राजनीतिक स्थिति के कारण टीम की तैयारियों पर पड़ने वाले असर को देखते हुए ईरान पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तलाश कर रहा था. इसके अलावा वीजा प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को भी इस बदलाव का एक मुख्य कारण बताया गया है.

क्या मैच भी अमेरिका से बाहर होंगे?

चिंताओं के बावजूद, ईरान अभी भी योजना के अनुसार अमेरिका में अपने ग्रुप G मैच खेलने के लिए तैयार है. उसका विश्व कप अभियान 16 जून को कैलिफोर्निया के सोफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होगा. इसके बाद टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ मैच खेलेगी.

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डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के खेलने पर क्या कहा?

इस महीने की शुरुआत में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रतियोगिता में ईरान की भागीदारी का समर्थन किया था. फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो द्वारा यह पुष्टि किए जाने के बाद कि ईरान अमेरिका में अपने मैच खेलेगा, ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा था, ''अगर जियानी ने ऐसा कहा है, तो मैं ठीक हूं.  क्या जियानी ने यह कहा है? आप जानते हैं क्या? उन्हें खेलने दें.''

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फीफा से बात कर रहा ईरान

ईरान का फुटबॉल महासंघ टूर्नामेंट के दौरान रसद (logistics) और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर फीफा अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है. महासंघ के प्रमुख मेहदी ताज ने पहले कहा था कि वह इन्फेंटिनो से मिलकर यह आश्वासन चाहते हैं कि विश्व कप के दौरान ईरान के साथ "सम्मान" से व्यवहार किया जाए. हालांकि ईरान ने बेस कैंप बदलने का दावा किया है, लेकिन फीफा ने अभी तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक रूप से इस बदलाव की पुष्टि नहीं की है. यदि पुष्टि हो जाती है, तो ईरान टूर्नामेंट के अधिकांश समय अमेरिका से बाहर रह सकेगा और केवल मैचों के लिए सीमा पार करेगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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