Iran to Complain FIFA Over Travel Restrictions: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की धूम के बीच एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया है. ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने टूर्नामेंट के सह-मेजबान देश संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) पर कड़े यात्रा प्रतिबंध (Travel Restrictions) लगाने का आरोप लगाया है. ईरान फुटबॉल फेडरेशन के प्रवक्ता ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि वे इस अनुचित व्यवहार के विरोध में विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा (FIFA) के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं.
ईरानी महासंघ का दावा है कि टूर्नामेंट के आयोजकों द्वारा लगाए जा रहे इन प्रतिबंधों के कारण उनके तकनीकी स्टाफ और खिलाड़ियों की तैयारियों को भारी नुकसान पहुंच रहा है.
दरअसल, ईरान की टीम वर्तमान में ग्रुप G में है और उसका बेस कैंप मेक्सिको के तिजुआना (Tijuana) में है. यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने सुरक्षा और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए ईरानी टीम के लिए सख्त वीजा और ट्रैवल गाइडलाइन जारी कर दी. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ईरान की टीम को मैच वाले शहर में मुकाबला शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले आने की अनुमति दी जाएगी और मैच खत्म होने के कुछ घंटे बाद ही देश छोड़ना होगा.
सोमवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले (जो 2-2 से ड्रॉ रहा) के बाद ईरानी टीम को मैच खत्म होने के कुछ ही घंटों के भीतर रात में ही अमेरिका छोड़ना पड़ा. खिलाड़ियों को होटल में रिकवरी (आराम) करने के लिए एक दिन का समय भी नहीं दिया गया और वे तुरंत अपने मेक्सिको बेस कैंप लौट गए.
ईरान को अपना अगला ग्रुप मैच रविवार को लॉस एंजिल्स (Los Angeles) में बेल्जियम के खिलाफ खेलना है. यह मैच स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे शुरू होगा. दोपहर की गर्म परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने के लिए ईरान ने मैच से 2 दिन पहले लॉस एंजिल्स पहुंचने की अनुमति मांगी थी, ताकि खिलाड़ी अंतिम ट्रेनिंग सेशन पूरा कर सकें, लेकिन इस मांग को ठुकरा दिया गया.
ईरान फेडरेशन के एक प्रवक्ता ने बताया, "सभी तकनीकी और तार्किक कारण सामने रखने के बावजूद हमारी इस जायज मांग को एक बार फिर खारिज कर दिया गया. हमने बहुत पहले ही अपना पूरा शेड्यूल सौंप दिया था, लेकिन इसके बावजूद हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं."
इस पूरे विवाद पर अमेरिकी रुख स्पष्ट करते हुए 'व्हाइट हाउस फीफा टास्क फोर्स' के कार्यकारी निदेशक एंड्रयू गियुलियानी (Andrew Giuliani) ने कहा कि ईरान को इन नियमों के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था.
गियुलियानी ने कहा, "ईरानी टीम को मैच से ठीक एक दिन पहले अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति होगी और जिस शाम मैच समाप्त होगा, उसी रात उन्हें देश से वापस जाना होगा. लॉस एंजिल्स मैच के बाद भी यही प्रक्रिया रहेगी और 26 जून को सिएटल (Seattle) में मिस्र के खिलाफ होने वाले आखिरी ग्रुप मैच में भी इसी नियम का पालन करना होगा."
गौरतलब है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे कूटनीतिक व सैन्य तनाव के कारण इस वर्ल्ड कप में ईरान की भागीदारी पर महीनों तक अनिश्चितता के बादल मंडराते रहे थे. अब जब टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, तो मैदान के बाहर की यह राजनीतिक कड़वाहट खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रही है. अब देखना होगा कि ईरान की इस आधिकारिक शिकायत पर फीफा क्या रुख अपनाता है.