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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीगद्दार का ठप्पा और मौत का साया... ऑस्ट्रेलिया में शरण मांगने वाली महिला फुटबॉलर्स लौटीं ईरान, तुर्किये के रास्ते एंट्री

'गद्दार' का ठप्पा और मौत का साया... ऑस्ट्रेलिया में शरण मांगने वाली महिला फुटबॉलर्स लौटीं ईरान, तुर्किये के रास्ते एंट्री

Iranian Women's Football Team: एशियाई कप से बाहर होने के बाद टीम मंगलवार को इस्तांबुल पहुंची और बुधवार सुबह पूर्वी तुर्किये के इगदिर के लिए रवाना हुई. इगदिर हवाई अड्डे पर खिलाड़ियों को अपना सामान लेकर बस में सवार होते देखा गया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 18, 2026, 11:36 PM IST
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Iranian Women's Football Team: अमेरिका-इजरायल के साथ ईरान की लड़ाई का असर खेल जगत पर भी पड़ रहा है. कई बड़े मैच टल गए हैं और कई कैंसिल हो गए. ऐसे में एक विवाद ईरान से हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला. वहां महिला एशियाई कप में हिस्सा लेने पहुंची ईरानी टीम ने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया. यहां तक कि कुछ खिलाड़ियों ने तो ऑस्ट्रेलिया में शरण भी मांग ली. अब अचानक सबकुछ बदल गया है. शरण मांगने वाली खिलाड़ियों ने यूटर्न ले लिया है.

ऐसे में ईरान की महिला फुटबॉल टीम के लिए पिछला कुछ समय किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रहा. बुधवार को टीम के पांच सदस्यों ने ऑस्ट्रेलिया में दी गई अपनी शरण (Asylum) की अर्जी वापस ले ली और तुर्किये की सीमा के रास्ते ईरान में प्रवेश किया. बता दें कि इससे पहले छह खिलाड़ियों और एक सपोर्ट स्टाफ सदस्य ने ईरान लौटने पर उत्पीड़न के डर से ऑस्ट्रेलिया में मानवीय वीजा (Humanitarian Visas) के लिए आवेदन किया था.

क्या है विवाद की जड़?

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खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं इस महीने की शुरुआत में तब बढ़ीं, जब महिला एशियाई कप (Women’s Asian Cup) के एक मैच के दौरान कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान नहीं गाया. यह घटना उस समय हुई जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए थे. इसके तुरंत बाद ईरानी सरकारी टेलीविजन ने इन खिलाड़ियों को 'युद्धकालीन गद्दार' करार दिया था.

ये भी पढ़ें: कप्तानी के कितने लायक ईशान किशन? SRH ने सौंपी कमान, ऐसा है 'बिहारी बाबू' का रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया से तुर्किये और फिर ईरान का सफर

एशियाई कप से बाहर होने के बाद टीम मंगलवार को इस्तांबुल पहुंची और बुधवार सुबह पूर्वी तुर्किये के इगदिर के लिए रवाना हुई. इगदिर हवाई अड्डे पर खिलाड़ियों को अपना सामान लेकर बस में सवार होते देखा गया. लगभग दो घंटे की यात्रा के बाद उन्होंने गुरबुलक बॉर्डर गेट पर पासपोर्ट नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी की और ईरान की सीमा में प्रवेश किया.

ये भी पढ़ें: ईशान किशन बने SRH के नए कप्तान, अभिषेक को भी बड़ी जिम्मेदारी, पैट कमिंस को क्या हुआ?

क्यों बदला फैसला?

ईरानी फुटबॉल महासंघ (FFIRI) के अनुसार, जिन पांच सदस्यों ने अपनी अर्जी वापस ली है, वे अब अपने देश और परिवारों के बीच लौटेंगे. हालांकि, दो खिलाड़ी अभी भी ऑस्ट्रेलिया में ही हैं और खबरों के मुताबिक वे वहां के स्थानीय 'ए-लीग' क्लब के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं. यह पूरा घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ जब टीम का एशियाई कप अभियान चल रहा था और उसी दौरान ईरान पर हुए हमलों में कथित तौर पर सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत की खबरें आई थीं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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