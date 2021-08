Tokyo Olympics: जीत का जश्न मनाने के चक्कर में इस बॉक्सर को लगी चोट, Gold Medal पाने का मौका गंवाया

टोक्यो: कभी कभी जरूरत से ज्यादा खुशी भी भारी पड़ सकती है. ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब आयरलैंड (Ireland) के बॉक्सर एडेन वॉल्श (Aidan Walsh) क्वार्टर फाइनल में मिली जीत का जश्न मनाने के चक्कर में चोट के शिकार होकर टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) से बाहर हो गए.

बॉक्सिंग अधिकारियों ने रविवार को कहा कि एडेन वॉल्श (Aidan Walsh) ब्रिटेन (Britain) के पैट मैकोरमैक (Pat McCormack) के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले मेडिकल चेक इन के लिए नहीं आए जिससे उनके विरोधी को फाइनल में वॉकओवर मिल गया.

What winning an Olympic medal means!

एडेन वॉल्श (Aidan Walsh) को अभी भी ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा लेकिन उन्होंने गोल्ड जीतने का मौका गंवा दिया. क्वार्टर फाइनल में मॉरीशस (Mauritius) के मर्वेन क्लेयर (Merven Clair) पर मिली जीत के बाद वह खुशी के मारे इतनी बुरी तरह से कूदे कि टखने में चोट लग गई.

#IRL 's Aidan Walsh is awarded a bronze medal in the men's welterweight category. #Boxing @TeamIreland pic.twitter.com/ZdL5ESF1YW

जिंदगीभर रहेगा अफसोस

आयरलैंड (Ireland) की बॉक्सिंग (Boxing) टीम ने पुष्टि की कि टखने की चोट की वजह से एडेन वॉल्श (Aidan Walsh) टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) से बाहर हो गए हैं. भले ही वॉल्श इस बार खाली हाथ अपने देश नहीं लौटेंगे, लेकिन गोल्ड जीतने का मौका गंवाने का उनको जिंदगीभर अफसोस रहेगा.

Aidan Walsh has withdrawn from the #boxing semi-final due to injury, but still wins #bronze

Congratulations, Aidan and we wish you a speedy recovery.https://t.co/wo0na0MHzr

