भारत में खेलने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? फुटबॉल फैंस का सपना होगा पूरा, 15 अगस्त को हो गया कुछ ऐसा

Cristiano Ronaldo Al Nassr vs FC Goa: पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भारत में खेलते देखने का सपना जल्द ही पूरा हो सकता है. उनकी टीम अल-नस्र को शुक्रवार (15 अगस्त) को हुए एएफसी चैंपियंस लीग टू के ड्रॉ में भारत की एफसी गोवा के साथ ग्रुप डी में रखा गया है. इस ग्रुप में इराक की अल-जावरा'आ और ताजिकिस्तान की एफसी इस्तिकलोल भी शामिल हैं.

क्या भारत आएंगे रोनाल्डो?

यह ड्रॉ रोनाल्डो के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर है. अगर वह फिट रहते हैं, तो भारत के एफसी गोवा के खिलाफ अपना पहला पेशेवर मैच खेलेंगे. हालांकि, इस बात की बहुत कम संभावना है कि रोनाल्डो भारत में आकर खेलेंगे. इसका कारण उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल एक क्लॉज बताया जा रहा है, जो उन्हें टूर्नामेंट के दौरान विदेशी सरजमीं पर होने वाले मैचों के लिए यात्रा करने से रोक सकता है.

You manifested it, you got it! We’ve been drawn into Group D of the AFC Champions League 2. Stay tuned for fixture details pic.twitter.com/0i2FV8Wz42 — FC Goa (@FCGoaOfficial) August 15, 2025

रियाद में होगा मुकाबला

भले ही रोनाल्डो भारत न आएं, लेकिन एफसी गोवा के खिलाफ अल-नस्र के घरेलू मैच में वह निश्चित रूप से रियाद में खेलेंगे. ग्रुप स्टेज में होम और अवे फॉर्मेट के तहत दोनों टीमें दो बार आमने-सामने होंगी. 2014 में स्थापित एफसी गोवा के लिए अल-नस्र के खिलाफ यह मुकाबला क्लब के इतिहास के सबसे हाई-प्रोफाइल मैचों में से एक होगा.

ग्रुप बी में मोहन बागान

एक और भारतीय क्लब मोहन बागान सुपर जाएंट को टूर्नामेंट के ग्रुप सी में रखा गया है. इस ग्रुप में ईरान की सेपहान एससी, जॉर्डन की अल-हुसैन और तुर्कमेनिस्तान की अहल एफसी शामिल हैं. मोहन बागान एसजी ने 2024-25 का आईएसएल शील्ड जीतकर पहले ही टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली थी. वहीं, एफसी गोवा ने एएफसी चैंपियंस लीग टू में अपनी जगह बनाने के लिए ओमान के अल-सीब को 2-1 से हराया। एफसी गोवा के लिए डेजन द्राजिक और जावियर सिवेरियो ने गोल किए.

कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में रोनाल्डो का सफर

पिछले साल अल-नस्र ने एएफसी चैंपियंस लीग एलीट में भाग लिया था. वहां रोनाल्डो ने तीन विदेशी मैचों में हिस्सा लिया था, लेकिन दो में नहीं खेले और एक मैच चोट के कारण मिस कर दिया था. उन्होंने विदेशी मैचों में एस्टेघलाल एफसी, अल-गराफा और योकोहामा एफएम के खिलाफ खेला था.