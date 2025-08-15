भारत में खेलने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? फुटबॉल फैंस का सपना होगा पूरा, 15 अगस्त को हो गया कुछ ऐसा
Advertisement
trendingNow12882260
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

भारत में खेलने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? फुटबॉल फैंस का सपना होगा पूरा, 15 अगस्त को हो गया कुछ ऐसा

Cristiano Ronaldo Al Nassr vs FC Goa: पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भारत में खेलते देखने का सपना जल्द ही पूरा हो सकता है. उनकी टीम अल-नस्र को शुक्रवार (15 अगस्त) को हुए एएफसी चैंपियंस लीग टू के ड्रॉ में भारत की एफसी गोवा के साथ ग्रुप डी में रखा गया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में खेलने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? फुटबॉल फैंस का सपना होगा पूरा, 15 अगस्त को हो गया कुछ ऐसा

Cristiano Ronaldo Al Nassr vs FC Goa: पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भारत में खेलते देखने का सपना जल्द ही पूरा हो सकता है. उनकी टीम अल-नस्र को शुक्रवार (15 अगस्त) को हुए एएफसी चैंपियंस लीग टू के ड्रॉ में भारत की एफसी गोवा के साथ ग्रुप डी में रखा गया है. इस ग्रुप में इराक की अल-जावरा'आ और ताजिकिस्तान की एफसी इस्तिकलोल भी शामिल हैं.

क्या भारत आएंगे रोनाल्डो?

यह ड्रॉ रोनाल्डो के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर है. अगर वह फिट रहते हैं, तो भारत के एफसी गोवा के खिलाफ अपना पहला पेशेवर मैच खेलेंगे. हालांकि, इस बात की बहुत कम संभावना है कि रोनाल्डो भारत में आकर खेलेंगे. इसका कारण उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल एक क्लॉज बताया जा रहा है, जो उन्हें टूर्नामेंट के दौरान विदेशी सरजमीं पर होने वाले मैचों के लिए यात्रा करने से रोक सकता है.

 

 

रियाद में होगा मुकाबला

भले ही रोनाल्डो भारत न आएं, लेकिन एफसी गोवा के खिलाफ अल-नस्र के घरेलू मैच में वह निश्चित रूप से रियाद में खेलेंगे. ग्रुप स्टेज में होम और अवे फॉर्मेट के तहत दोनों टीमें दो बार आमने-सामने होंगी. 2014 में स्थापित एफसी गोवा के लिए अल-नस्र के खिलाफ यह मुकाबला क्लब के इतिहास के सबसे हाई-प्रोफाइल मैचों में से एक होगा.

ये भी पढ़ें: संन्यास के 3 साल बाद मैदान पर लौटेगा यह महान खिलाड़ी, 'मेमोरेबल कमबैक' से दुनिया भर में मची सनसनी

ग्रुप बी में मोहन बागान

एक और भारतीय क्लब मोहन बागान सुपर जाएंट को टूर्नामेंट के ग्रुप सी में रखा गया है. इस ग्रुप में ईरान की सेपहान एससी, जॉर्डन की अल-हुसैन और तुर्कमेनिस्तान की अहल एफसी शामिल हैं. मोहन बागान एसजी ने 2024-25 का आईएसएल शील्ड जीतकर पहले ही टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली थी. वहीं, एफसी गोवा ने एएफसी चैंपियंस लीग टू में अपनी जगह बनाने के लिए ओमान के अल-सीब को 2-1 से हराया। एफसी गोवा के लिए डेजन द्राजिक और जावियर सिवेरियो ने गोल किए.

ये भी पढ़ें: वर्ल्ड कप ट्रॉफी से ओलंपिक गोल्ड तक, आजादी के बाद लंदन से बारबाडोस तक लहराया तिरंगा, ये रहे टॉप मोमेंट्स

कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में रोनाल्डो का सफर

पिछले साल अल-नस्र ने एएफसी चैंपियंस लीग एलीट में भाग लिया था. वहां रोनाल्डो ने तीन विदेशी मैचों में हिस्सा लिया था, लेकिन दो में नहीं खेले और एक मैच चोट के कारण मिस कर दिया था. उन्होंने विदेशी मैचों में एस्टेघलाल एफसी, अल-गराफा और योकोहामा एफएम के खिलाफ खेला था.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Cristiano RonaldoFootballFootball NewsAl NassrFC Goa

Trending news

आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
Narendra Modi
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
Mission Sudarshan Chakra
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
vice president election
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
PM Modi Emergency speech
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
Rahul Gandhi
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
Donald Trump
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
Jammu and Kashmir
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
Kishtwar cloudburst
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Sarkaryavah Dattatreya
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
;