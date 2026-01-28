Advertisement
trendingNow13089737
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीISL 2026: चेन्नईयिन एफसी में दिग्गज अल्बर्टो नोगुएरा की एंट्री, इंडियन सुपर लीग में 3 क्लबों का रहे हैं हिस्सा

ISL 2026: चेन्नईयिन एफसी में दिग्गज अल्बर्टो नोगुएरा की एंट्री, इंडियन सुपर लीग में 3 क्लबों का रहे हैं हिस्सा

Chennaiyin FC Indian Super League: इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के आगामी सीजन से पहले चेन्नईयिन एफसी ने स्पेनिश मिडफील्डर अल्बर्टो नोगुएरा के साथ करार पूरा कर लिया है. मैड्रिड में जन्मे इस प्लेमेकर ने सीजन के आखिर तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ISL 2026: चेन्नईयिन एफसी में दिग्गज अल्बर्टो नोगुएरा की एंट्री, इंडियन सुपर लीग में 3 क्लबों का रहे हैं हिस्सा

Chennaiyin FC Indian Super League: इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के आगामी सीजन से पहले चेन्नईयिन एफसी ने स्पेनिश मिडफील्डर अल्बर्टो नोगुएरा के साथ करार पूरा कर लिया है. मैड्रिड में जन्मे इस प्लेमेकर ने सीजन के आखिर तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. वह आने वाले कैंपेन से पहले टीम के दूसरे नए खिलाड़ी बन गए हैं. लगभग 400 करियर मैच खेलने वाले नोगुएरा चेन्नईयिन में काफी अनुभव और काबिलियत लेकर आए हैं.

कई देशों में खेलने का अनुभव

नोगुएरा ने स्पेन, इंग्लैंड, अजरबैजान और भारत में एक लंबा और सफल करियर बिताया है. पिछले कुछ सालों में उन्होंने खुद को भारतीय फुटबॉल के उच्चतम स्तर पर एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर साबित किया है. इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग कप और डूरंड कप सहित कई बड़े घरेलू खिताब जीते हैं. वह गोवा, बेंगलुरु और मुंबई सिटी एफसी के लिए खेल चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मिडफील्ड में निभाते हैं अहम भूमिका

अटैकिंग और सेंट्रल मिडफील्ड दोनों भूमिकाओं में सहजता से खेलने वाले नोगुएरा पिच के बीच में क्रिएटिविटी, संयम और कंट्रोल लाते हैं. अपनी विजन, पासिंग रेंज और गेंद पर इंटेलिजेंस के लिए जाने जाने वाले इस स्पेनिश खिलाड़ी से चेन्नईयिन की मिडफील्ड यूनिट में खेल को जोड़ने और टेम्पो तय करने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है. नोगुएरा के आने से पहले हाल ही में इमरान खान को साइन किया गया था.

नोगुएरा ने क्या कहा?

चेन्नईयिन एफसी में शामिल होने पर नोगुएरा ने कहा, ''जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद नए सीजन की ओर देखते हुए मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं. मैंने पहले ही हेड कोच के साथ काम किया है और कई खिलाड़ियों को जानता हूं. इससे मुझे इस नए अध्याय में आगे बढ़ने के लिए बहुत आत्मविश्वास मिलता है. मैं चुनौती के लिए तैयार हूं और आने वाले सीजन में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. यह आसान नहीं होगा, लेकिन आईएसएल में आई सभी दिक्कतों के बावजूद मुझे विश्वास है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे.''

ये भी पढ़ें: Australian Open: अमांडा अनिसिमोवा का सपना टूटा... जेसिका पेगुला का कमाल, पहली बार किया ये कारनामा

एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेलने का अनुभव

मैड्रिड में जन्मे नोगुएरा ने गेटाफे और स्थानीय टीम एसएस रेयेस की यूथ रैंक में तरक्की की. इसके बाद वह स्पेनिश दिग्गज क्लब एटलेटिको मैड्रिड में शामिल हुए. रिजर्व रैंक में आगे बढ़ने के बाद उन्होंने 2010-11 सीजन के दौरान फर्स्ट-टीम में डेब्यू किया. वहां से नोगुएरा ने इंग्लैंड और अजरबैजान में भी खेला . 2014 में वह स्पेन लौट आए, जहां उन्होंने दूसरे और तीसरे डिवीजन में बड़े पैमाने पर खेला. यह मिडफील्डर 2020 में इंडियन सुपर लीग में आया था और तीन क्लबों के लिए पांच सीजन में 90 से ज्यादा मैच खेले, जिसमें 14 गोल किए और 15 असिस्ट किए.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

ISL 2026Chennaiyin FCIndian Super League

Trending news

पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
ajit pawar death
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज