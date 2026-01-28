ISL 2026: चेन्नईयिन एफसी में दिग्गज अल्बर्टो नोगुएरा की एंट्री, इंडियन सुपर लीग में 3 क्लबों का रहे हैं हिस्सा

Chennaiyin FC Indian Super League: इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के आगामी सीजन से पहले चेन्नईयिन एफसी ने स्पेनिश मिडफील्डर अल्बर्टो नोगुएरा के साथ करार पूरा कर लिया है. मैड्रिड में जन्मे इस प्लेमेकर ने सीजन के आखिर तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. वह आने वाले कैंपेन से पहले टीम के दूसरे नए खिलाड़ी बन गए हैं. लगभग 400 करियर मैच खेलने वाले नोगुएरा चेन्नईयिन में काफी अनुभव और काबिलियत लेकर आए हैं.

कई देशों में खेलने का अनुभव

नोगुएरा ने स्पेन, इंग्लैंड, अजरबैजान और भारत में एक लंबा और सफल करियर बिताया है. पिछले कुछ सालों में उन्होंने खुद को भारतीय फुटबॉल के उच्चतम स्तर पर एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर साबित किया है. इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग कप और डूरंड कप सहित कई बड़े घरेलू खिताब जीते हैं. वह गोवा, बेंगलुरु और मुंबई सिटी एफसी के लिए खेल चुके हैं.

मिडफील्ड में निभाते हैं अहम भूमिका

अटैकिंग और सेंट्रल मिडफील्ड दोनों भूमिकाओं में सहजता से खेलने वाले नोगुएरा पिच के बीच में क्रिएटिविटी, संयम और कंट्रोल लाते हैं. अपनी विजन, पासिंग रेंज और गेंद पर इंटेलिजेंस के लिए जाने जाने वाले इस स्पेनिश खिलाड़ी से चेन्नईयिन की मिडफील्ड यूनिट में खेल को जोड़ने और टेम्पो तय करने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है. नोगुएरा के आने से पहले हाल ही में इमरान खान को साइन किया गया था.

नोगुएरा ने क्या कहा?

चेन्नईयिन एफसी में शामिल होने पर नोगुएरा ने कहा, ''जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद नए सीजन की ओर देखते हुए मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं. मैंने पहले ही हेड कोच के साथ काम किया है और कई खिलाड़ियों को जानता हूं. इससे मुझे इस नए अध्याय में आगे बढ़ने के लिए बहुत आत्मविश्वास मिलता है. मैं चुनौती के लिए तैयार हूं और आने वाले सीजन में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. यह आसान नहीं होगा, लेकिन आईएसएल में आई सभी दिक्कतों के बावजूद मुझे विश्वास है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे.''

एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेलने का अनुभव

मैड्रिड में जन्मे नोगुएरा ने गेटाफे और स्थानीय टीम एसएस रेयेस की यूथ रैंक में तरक्की की. इसके बाद वह स्पेनिश दिग्गज क्लब एटलेटिको मैड्रिड में शामिल हुए. रिजर्व रैंक में आगे बढ़ने के बाद उन्होंने 2010-11 सीजन के दौरान फर्स्ट-टीम में डेब्यू किया. वहां से नोगुएरा ने इंग्लैंड और अजरबैजान में भी खेला . 2014 में वह स्पेन लौट आए, जहां उन्होंने दूसरे और तीसरे डिवीजन में बड़े पैमाने पर खेला. यह मिडफील्डर 2020 में इंडियन सुपर लीग में आया था और तीन क्लबों के लिए पांच सीजन में 90 से ज्यादा मैच खेले, जिसमें 14 गोल किए और 15 असिस्ट किए.