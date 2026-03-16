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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीISL 2026: पंजाब ने 10 खिलाड़ियों के साथ गोवा को ड्रॉ पर रोका, पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल, किसे फायदा?

ISL 2026: पंजाब ने 10 खिलाड़ियों के साथ गोवा को ड्रॉ पर रोका, पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल, किसे फायदा?

ISL 2026 Punjab FC vs FC Goa: एफसी गोवा का अजेय अभियान जारी रहा और वह नौ अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई. दूसरी ओर, पंजाब एफसी 5 अंकों के साथ आठवें स्थान पर बनी हुई है. गोवा के डेजान ड्राजिक को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:47 PM IST
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Photo Credit: ISL
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ISL 2026 Punjab FC vs FC Goa: इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के एक अहम मुकाबले में पंजाब एफसी ने मजबूत एफसी गोवा को ड्रॉ पर रोक दिया. 10 खिलाड़ियों वाली पंजाब ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सोमवार (16 मार्च) ने जबरदस्त जुझारू प्रदर्शन किया. दोनों टीमों को बीच मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया.  इस नतीजे के साथ ही एफसी गोवा का अजेय अभियान जारी रहा और वह नौ अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई. दूसरी ओर, पंजाब एफसी 5 अंकों के साथ आठवें स्थान पर बनी हुई है. गोवा के डेजान ड्राजिक को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

पंजाब के मुख्य कोच पानागियोटिस दिलम्पेरिस ने मिडफील्ड में दो बदलाव किए. उन्होंने घायल निखिल प्रभु की जगह लियोन ऑगस्टीन को और बेडे ओसुजी की जगह समीर जेलजकोविक को टीम में शामिल किया. वहीं, गोवा के मुख्य कोच मनोलो मार्केज ने अपनी शुरुआती एकादश (Starting XI) में कोई बदलाव नहीं किया.

पंजाब ने किया शुरुआती हमला

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पंजाब ने मैच की शुरुआत बेहद मजबूती से की. उन्होंने गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और दोनों फ्लैंक (किनारों) से शुरुआती दबाव बनाया. लेफ्ट-बैक मुहम्मद उवैस ने लगातार कई खतरनाक क्रॉस दिए और 15वें मिनट में मेजबान टीम ने गोल पर अपना पहला सटीक शॉट लगाया. यह तब हुआ जब डानी रामिरेज के कॉर्नर पर उवैस ने हेडर लगाया, जिसे गोवा के गोलकीपर ऋतिक तिवारी ने सुरक्षित रूप से लपक लिया.

पंजाब ने किया मैच का पहला गोल

पंजाब ने मैच की गति पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और 27वें मिनट में उन्हें इसका इनाम भी मिला. मिडफील्ड से शुरू हुई एक चाल के दौरान गेंद मंगलेनथांग किपगेन के पास पहुंची, जिन्होंने गेंद को नसुंगुसी जूनियर एफियोंग तक पहुंचाया. इस स्ट्राइकर ने अपने पहले ही टच में जबरदस्त संयम दिखाते हुए बाएं पैर से गेंद को गोलपोस्ट के ऊपरी कोने में पहुंचा दिया और पंजाब को बढ़त दिला दी.

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गोल करने वाले खिलाड़ी को रेड कार्ड

दूसरे हाफ की शुरुआत में ही मैच ने एक बेहद नाटकीय मोड़ ले लिया. मैच दोबारा शुरू होने के ठीक तीन मिनट बाद, पंजाब की टीम 10 खिलाड़ियों पर सिमट गई. गोल करने वाले खिलाड़ी नसुंगुसी जूनियर को सीधा रेड कार्ड दिखा दिया गया. 

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ड्रॉजिक ने गोवा को दिलाई बराबरी

गोवा ने जल्द ही इस संख्यात्मक बढ़त का फायदा उठाया. 53वें मिनट में ब्राइसॉन फर्नांडेस ने मिडफील्ड में घूमकर गेंद डेजान ड्राजिक को पास की. ड्राजिक ने बॉक्स के बाहर से अपने दाएं पैर से जोरदार शॉट लगाया जो गोल के निचले कोने में जा लगा और इस तरह मेहमान टीम ने 1-1 से बराबरी कर ली. मैच के आखिरी पलों में भी गोवा जीत दिलाने वाले गोल की तलाश में जुटी रही, लेकिन दूसरा गोल नहीं कर पाई. इस तरह मैच ड्रॉ हो गया.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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