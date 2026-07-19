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वर्ल्ड कप फाइनल से पहले नेतन्याहू का जोरदार हेडर, अर्जेंटीना या स्पेन... किसे किया सपोर्ट?

FIFA World Cup 2026 Benjamin Netanyahu: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अर्जेंटीना और राष्ट्रपति जेवियर माइली को अपना विशेष समर्थन दिया है. यह संदेश खेल कूटनीति और दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और व्यक्तिगत संबंधों की गहराई को दिखाता है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 19, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:53 AM IST
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले नेतन्याहू का जोरदार हेडर, अर्जेंटीना या स्पेन... किसे किया सपोर्ट?
Image Credit: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फुटबॉल खेलते नजर आए.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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