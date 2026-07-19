/वर्ल्ड कप फाइनल से पहले नेतन्याहू का जोरदार हेडर, अर्जेंटीना या स्पेन... किसे किया सपोर्ट?

FIFA World Cup 2026 Benjamin Netanyahu: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो वायरल हो गया है. इसमें वह फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होने जोरदार हेडर लगाया. इसे सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं. नेतन्याहू ने फाइनल से पहले लियोनल मेसी की टीम अर्जेंटीना को सपोर्ट किया है. उन्होंने 2010 की चैंपियन स्पेन को अपना समर्थन नहीं दिया है.
नेतन्याहू ने शनिवार को इजराइल में अर्जेंटीना के राजदूत रब्बी शिमोन एक्सल वाह्निश का स्वागत किया. इस बैठक के दौरान उन्होंने रविवार को होने वाले फीफा विश्व कप फाइनल से पहले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के लिए समर्थन का एक व्यक्तिगत संदेश भेजा. यह मुलाकात खेल कूटनीति और राजनीतिक संबंधों को लेकर थी.
नेतन्याहू ने राजदूत के माध्यम से माइली को संदेश देते हुए कहा, ''जेवियर, आप एक सच्चे दोस्त हो. हम आपका और अर्जेंटीना का कई तरह से समर्थन करते हैं, जिसमें कल का मैच भी शामिल है. बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'' प्रधानमंत्री ने माइली को एक "सुपरस्टार" बताया और स्पष्ट किया कि अर्जेंटीना के लिए उनका समर्थन फुटबॉल से कहीं अधिक उनके व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित है.
यह संवाद पूरी तरह से आपसी था। राजदूत वाह्निश ने माइली की ओर से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं. अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के शब्दों को दोहराते हुए कहा, ''आप मेरे मित्र हैं और हमेशा हमारा समर्थन करते हैं. मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मेरे कारण अर्जेंटीना का समर्थन कर रहे हैं.'' माइली ने इजराइल को अर्जेंटीना का एक "रणनीतिक सहयोगी" माना है.
ये गर्मजोशी भरे शब्द एक ऐसे द्विपक्षीय रिश्ते की पृष्ठभूमि में आए हैं, जो हाल के वर्षों में सबसे विशिष्ट रिश्तों में से एक बन गया है. दिसंबर 2023 में कार्यभार संभालने वाले माइली ने शुरू से ही इजराइल के साथ गठबंधन को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया है. वह तीन बार इजराइल का दौरा कर चुके हैं, जिसमें अप्रैल 2026 की राजकीय यात्रा भी शामिल है.
रविवार का वर्ल्ड कप फाइनल न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. 2022 में अपना तीसरा खिताब जीतने वाला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरी जीत और अपने चौथे वर्ल्ड कप खिताब की तलाश में है. अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है, जहां लियोनेल मेस्सी ने दोनों निर्णायक गोलों में सहायता की थी. नेतन्याहू ने राजदूत के साथ इस बैठक के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना को अपना समर्थन दिया.